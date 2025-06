Mucha odchodzi z rządu. Wcześniej ostro krytykowała PO

O rezygnacji Joanny Muchy ze stanowiska wiceminister edukacji narodowej jako pierwsze poinformowało RMF FM. Jak podała rozgłośnia, dymisja już trafiła na biurko premiera Donalda Tuska.

Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, Mucha ostro krytykowała koalicję rządzącą, a zwłaszcza Platformę Obywatelską. "PO nie robi analiz strategicznych. Jest tak przekonana o własnej samozajebistości, że analizy strategiczne nie są potrzebne. Platforma uważa, że jest »lepsza« i w związku z tym istnieje moralny obowiązek głosowania na kandydatów Platformy. Oni uważają, że »im to zwycięstwo się po prostu należy« – to cytat za anonimowym przedstawicielem sztabu. W tym przekonaniu wspierają ich prawie wszystkie media" – pisała polityk na Facebooku.

Mucha: Nie zamierzam być cicho

Joanna Mucha podkreśliła, że swoją krytykę działań PO i sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego opiera na wieloletniej obserwacji Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że przez wiele lat była ona członkiem tej formacji. – Tam nic się nie zmienia. Od 2015 r. przegrywają kolejne wybory i nie mają najmniejszej refleksji, że to ich wina i odpowiedzialność – mówiła w czasie jednego z wystąpień.

Parlamentarzystka zauważyła, że premier Donald Tusk chciałby, aby krytyka była artykułowana po ciuchu. – Ja tę krytykę po cichu formułowałam przez lata, ale teraz jest moment, gdy nie wolno być cicho. Jeśli nie będziemy o tym mówić głośno, to niczego nie zmienią i wszyscy przegramy wybory w 2027 r. To jest dla mnie stawka najważniejsza i najbardziej istotna, dlatego nie zamierzam być cicho, niezależnie od tego, czy będzie mnie to kosztowało stanowisko, czy nie – oznajmiła.

Kim jest Joanna Mucha?

Joanna Mucha działa w polityce od lat 90. Początkowo była związana z Unią Wolności. W 2003 r. wstąpiła do Platformy Obywatelskiej. W 2007 r. po raz pierwszy uzyskała mandat poselski. Od 18 listopada 2011 r. do 27 listopada 2013 r. pełniła funkcję ministra sportu i turystyki.

W grudniu 2019 r. Mucha zadeklarowała swój start na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie zrezygnowała ze startu, udzielając poparcia Borysowi Budce. W styczniu 2021 r. polityk ogłosiła przejście z PO do Polski 2050 Szymona Hołowni. Od grudnia 2023 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

