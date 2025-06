Deklaracja Komitetu dla Rzeczypospolitej. Znane nazwiska wśród sygnatariuszy

Komitet dla Rzeczpospolitej zapowiedział, że będzie metodycznie monitorować i sygnalizować naruszenia suwerenności państwa i narodu, a także organizować akcje w celu obrony kultury wolności.

Deklarację założycielską podpisały cenione autorytety. Wśród nich m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz były marszałek Sejmu RP Marek Jurek.

Deklaracja Komitetu dla Rzeczypospolitej

Poniżej publikujemy pełną treść Deklaracji Komitetu dla Rzeczypospolitej.

Tożsamość i bezpieczeństwo Polski i Europy są dziś zagrożone. Eksperymenty społeczne, wojna u naszych granic i ideologia, do której odwołuje się kontynentalny establishment, uderzają w podstawy zachodniej cywilizacji. Kwestionują niepodległość narodów, ich kulturę i formy ustrojowe. Liderzy Unii Europejskiej dążą do przekształcenia Unii w neoimperium, w którym dominować będą najsilniejsze kraje oraz brukselska biurokracja. Pod szyldem liberalizmu negują demokrację. Polsce grozi sprowadzenie do roli prowincji, której ekonomiczne i polityczne interesy zostaną podporządkowane centrum. Już teraz traktowani jesteśmy gorzej niż zachodnie kraje UE, co demonstrują z rosnącą częstotliwością decyzje Komisji Europejskiej i orzeczenia TSUE.

Obecny rząd, deklarując obronę Polski, podporządkowuje się dyktatowi unijnej oligarchii. W polityce wewnętrznej podważa zasady demokracji, starając się zniszczyć opozycję. Realna likwidacja immunitetu parlamentarnego i traktowanie aresztu śledczego jako środka represji są tego najbardziej ostentacyjnym wyrazem.

Rządzący doprowadzili do zakwestionowania konstytucyjnych gwarancji praw i wolności obywatelskich, zanegowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, arbitralności w uznawaniu orzeczeń Sądu Najwyższego oraz do niedopuszczalnego sojuszu władzy z częścią wymiaru sprawiedliwości, który przekształca się w instrument oligarchii. Kolejne ataki na wolność przybierają także formę konkretnych działań legislacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem penalizacji "mowy nienawiści".

Rząd kontynuuje politykę, która osłabia polską wspólnotę. Radykalne zmiany, które prowadzą do destrukcji systemu oświaty i instytucji kultury, uderzają w fundamenty samodzielności państwa – tradycję i kulturę, zakorzenione w ponadtysiącletniej historii i chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.

Wielu Polaków nie dostrzega zagrożenia z powodu dominacji liberalnego establishmentu w ośrodkach opiniotwórczych. Mimo to władze usiłują zniszczyć choćby elementy medialnej równowagi. Ta praktyka, właściwa dla dominujących dziś w Europie sił, pod sztandarem walki z populizmem przekształca demokrację w pozór i likwiduje ostatnie elementy pluralizmu.

Wygrana Karola Nawrockiego pokazuje, że Polacy nie pogodzili się z tym stanem rzeczy. Nowo wybrany prezydent z pewnością spróbuje przeciwstawić się grożącym nam trendom. Sukces wyborczy jest podstawowy, ale nie wystarczy, aby zapewnić nam choćby elementarne bezpieczeństwo. Musimy zacząć odbudowywać narodową solidarność i instytucje, które będą jej broniły.

Dlatego zdecydowaliśmy się założyć Komitet dla Rzeczpospolitej, którego celem jest inspirowanie rodaków do walki o podmiotowość Polski i jej tożsamość. Będziemy metodycznie monitorować i sygnalizować naruszenia suwerenności państwa i narodu, naszej kultury wolności, organizować akcje w celu ich obrony, a także zapewniać wsparcie ich obrońcom, działać na rzecz samoorganizacji narodu.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy troszczą się o byt i przyszłość naszej ojczyzny.

Sygnatariusze: Piotr Andrzejewski, Bogdan Chazan, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Jerzy Kwaśniewski, Ryszard Legutko, Julia Przyłębska, Wojciech Roszkowski, Bronisław Wildstein, Wanda Zwinogrodzka, Jan Żaryn.

