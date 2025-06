Korwin-Mikke kontra Żandarmeria Wojskowa. Poszło o sytuację na granicy

"Żandarmeria Wojskowa nie otrzymała żadnych rozkazów dotyczących «walki z patrolami obywatelskimi» na zachodniej granicy. Wspólne działania patrolowe Żandarmerii Wojskowej ze Strażą Graniczną służą jedynie pomocy przy ochronie granicy państwowej i uniemożliwieniu przenikania przez nią nielegalnych imigrantów" – czytamy w oświadczeniu ŻW.

Korwin-Mikke: Żandarmeria Wojskowa ma walczyć z patrolami obywatelskimi na granicy

Wcześniej Janusz Korwin-Mikke napisał na portalu X: "Dostałem info z pierwszej ręki: Żandarmeria Wojskowa ma ruszyć na zachodnią granicę, bo… Straż Graniczna nie daje sobie rady. Żandarmeria zostanie podzielona na dwie grupy: jedna ma rzekomo walczyć z imigrantami, a druga – z patrolami obywatelskimi".

Zdaniem polityka żołnierze mają zostać wysłani na granicę pod przymusem. "Spora część z nich odmówi i weźmie L4. To pokazuje, że rządzą nami wariaci, którzy przestali odróżniać granicę państwa od granicy absurdu" – napisał.

"Nie wierzę w to, że dojdzie do jakiejkolwiek walki z imigrantami. Skończy się na walce z patrolami obywatelskimi. Bo w końcu JE Donald Tusk obiecał p. Urszuli von der Leyen wdrożyć pakt migracyjny w Polsce – i to zadanie posłusznie zrealizuje, jeśli trzeba – używając do tego wojska" – stwierdził Korwin-Mikke.

Apel o "niepowielanie niesprawdzonych i kłamliwych informacji"

Żandarmeria Wojskowa podkreśliła w oświadczeniu, że służbą odpowiedzialną za ochronę granicy państwowej, w tym za wszelkie działania dotyczące transportu, relokacji i następczego postępowania z imigrantami, pozostaje Straż Graniczna.

"Jednocześnie podkreślamy, że Żandarmeria Wojskowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizuje swoje ustawowe zadania na terenie całego kraju, w tym również w jego zachodniej części w ramach bieżącego zabezpieczenia infrastruktury i jednostek wojskowych. Należy podkreślić, że żołnierze Wojska Polskiego, w tym Żandarmeria Wojskowa, realizują zadania na wschodzie kraju, wspierając Straż Graniczną w ramach operacji pk. Bezpieczne Podlasie" – napisano.

Komunikat kończy się apelem o "niepowielanie niesprawdzonych i kłamliwych informacji".

