W ostatnim czasie szef KRRiT stwierdził w swojej analizie, że sprawowanie władzy przez obecną ekipę jest dziś realnym czynnikiem ryzyka dla istnienia Rzeczypospolitej jako państwa. W jego ocenie, pierwszym krokiem do odbudowy bezpieczeństwa poznawczego powinno być odsunięcie tych ludzi od władzy w sposób zgodny z konstytucją, lecz "zdecydowany o nieodwracalny". Do słów tych nawiązano w wywiadzie, jakiego Maciej Świrski udzielił Wirtualnej Polsce.

Świrski: To zasługuje na kary więzienia

Pytany, czy chce obalić rząd, ten odparł: "Nie, nie chcę obalać rządu, jestem od stosowania prawa. A to, co widzę, w mojej opinii zasługuje na takie kary więzienia, żeby ci ludzie nigdy nie mogli wrócić do polityki".

Dziennikarz zapytał więc szefa KRRiT, czy chce wsadzić do więzienia Donalda Tuska.

– Co mi tu pan mówi, co ja chcę, a czego nie chcę. Mówię, co widzę. Jeżeli ktoś przeprowadza zamach konstytucyjny, a do tego się to sprowadza, to są na to odpowiednie paragrafy – art. 128 kodeksu karnego mówi o zamachu na konstytucyjny organ RP – powiedział.

Zamach stanu w Polsce? "Nie wierzę, ja to wiem"

Na uwagę dziennikarza, że nikt nie stwierdził, że w Polsce doszło do zamachu konstytucyjnego, Świrski przypomniał o postępowaniu wszczętym przez prokuratora Michała Ostrowskiego na wniosek prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Ono – jak podkreślił – wciąż się toczy i jest ustalany termin przesłuchania go w tej sprawie.

Dopytywany, czy naprawdę wierzy, że mamy w Polsce zamach stanu, Świrski odparł wprost: "Nie wierzę, ja to wiem". – Jeśli mamy sytuację, że Sejm przyjmuje uchwałę, która nie jest źródłem prawa, a wewnętrznym dokumentem Sejmu, wyrażającym opinię na jakiś temat, i ta uchwała służy konstytucyjnemu ministrowi do siłowego przejęcia mediów publicznych, to cóż to jest innego, jak nie zamach? – zapytał retorycznie.

