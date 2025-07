Waszczykowski wyszedł ze szpitala. Poruszające słowa

W ubiegłym tygodniu Witold Waszczykowski opublikował w mediach społecznościowych niepokojący wpis. Poprosił w nim o wsparcie modlitewne. "Proszę o modlitwę o skuteczna terapię SLA/ALS" – napisał na platformie X. Przypomnijmy, że były szef polskiej dyplomacji zmaga się z poważną, nieuleczalną chorobą: stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS).

Jak się okazuje, ostatni czas polityk spędził w szpitalu. Poinformował o tym w sobotę sam zainteresowany.

"Bardzo dziękuję za wiele ciepłych słów, Bóg zapłać za modlitwy. wyszedłem z wirażu/szpitala. Jednak dalej to same serpentyny i nieuchronna kraksa na mecie" – czytamy na oficjalnym profilu Waszczykowskiego. Kończąc swój wpis były szef MSZ skierował pozdrowienia do wszystkich tych, którzy zmagają się z tym samym schodzeniem, co on. "Cieszę się radością Państwa z nowej perspektywy, która otwiera się dla Polski po 1 czerwca" – podsumował.

Stwardnienie zanikowe boczne. Co to za choroba?

Stwardnienie zanikowe boczne to postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, które prowadzi do niszczenia neuronów ruchowych, powodując osłabienie mięśni, zaniki mięśniowe i problemy z poruszaniem się, mową, a z czasem oddechem. Pierwotnie polityk usłyszał diagnozę polineuropatii w 2021 roku, co tłumaczyło m.in. problemy z mową, jednak późniejsza dokładniejsza diagnostyka potwierdziła ALS.

Na chorobę tę nie ma skutecznego lekarstwa, jednak istnieją terapie łagodzące objawy i wydłużające życie pacjentów, m.in. z riluzolem. Stosuje się również fizjoterapię, opiekę paliatywną, wsparcie logopedyczne i wspomaganie oddechu w późniejszym etapie choroby.

68-letni Witold Waszczykowski stał na czele polskiej dyplomacji w latach 2015-2018. Wcześniej był m.in. ambasadorem RP w Iranie (w latach 1999-2002). W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy PiS. W kolejnych wyborach do PE nie uzyskał reelekcji.

