Michniów: Obchody 82. rocznicy pacyfikacji wsi w Dniu Walki Męczeństwa Wsi Polskiej

Upamiętniające tragedię uroczystości odbywały się przy mogile ofiar, zarazem w przestrzeni Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie. Obchody odbyły się w Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Wydarzenie miało charakter państwowy. Centralnym punktem była Msza św. polowa w intencji ofiar. Przewodniczył jej ks. Stanisław Picheta, proboszcz parafii we Wzdole Rządowym, w koncelebrze z ks. Jackiem Kopciem i ks. Zbigniewem Kądzielą. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił Chór Senior z Suchedniowa, wykonując m.in. „Pieśń o Michniowie”.

– Michniów i Kielecczyzna były partyzancką twierdzą, której siła nie wynikała z murów, okopów czy zasieków, lecz z chłopskiej mądrości, honoru i głęboko zakorzenionego poczucia ludzkiej godności, budowanego przez pokolenia w duchu tradycji i wiary – mówił wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki. – Mieszkańcy Michniowa pokazali nam, czym jest braterstwo, społeczna solidarność i prawdziwy patriotyzm. Żyjąc w okrutnych czasach okupacji pielęgnowali te wartości i zapłacili za nie najwyższą cenę – dodał.

Naczelnik kieleckiej Delegatury IPN, dr Robert Piwko zauważył, jak wiele polskich wsi zostało doświadczonych terrorem okupanta, ale wśród nich Michniów ma miejsce szczególne. Pamiętają o tym mieszkańcy Michniowa, którzy wielopokoleniowo przybyli na uroczystość.

Organizatorami obchodów byli: marszałek Województwa Świętokrzyskiego, naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej.

Pacyfikacja wsi

W dniach 12 i 13 lipca 1943 r. Niemcy dokonali zbrodni na mieszkańcach Michniowa. Pierwszego dnia pacyfikacji wieś została otoczona ścisłymi kordonami. Niemcy posłużyli się listą nazwisk osób podejrzanych o współpracę z partyzantami. Złapanych mężczyzn stłoczono w czterech stodołach, które następnie ostrzelano, wrzucono do nich granaty i podpalono. Większość osób spłonęła żywcem. Ponadto aresztowano 10 osób, które przewieziono na przesłuchania do aresztu śledczego w Kielcach, z których 9 zostało wywiezionych do obozu koncentracyjnego. Uprowadzono także 18 kobiet, z których 17 wywieziono na roboty przymusowe do III Rzeszy, a jedną umieszczono jako pomoc domową u Niemca w Kielcach. Tego dnia zamordowano 102 osoby, w tym 95 mężczyzn, 2 kobiety i 5 dzieci.

Z kolei w odwecie za zatrzymanie i ostrzał niemieckiego pociągu przez partyzantów Zgrupowania AK „Ponury” w nocy z 12 na 13 lipca, Niemcy wrócili do Michniowa rankiem 13 lipca. Tego dnia nie mieli przygotowanej listy – strzelali do kobiet i dzieci, żywcem palili ludzi. Najmłodszą ofiarą był 9-dniowy Stefanek Dąbrowa. Tego dnia zginęły 102 osoby, w tym 7 mężczyzn, 52 kobiety i 43 dzieci. Cały Michniów został ograbiony, a później spalony. 15 lipca 1943 r. większość zwłok pochowano w zbiorowej mogile na placu szkolnym. Część z nich pogrzebano blisko domów, a w 1945 r. wszystkie szczątki przeniesiono do wspólnego grobu.

Michniów stał się symbolem martyrologii męczeństwa wsi polskich podczas II wojny światowej.

Tragedię michniowian przypomina nowoczesne, narracyjne muzeum – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, w którym wizyta jest elementem obchodów.

