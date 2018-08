Spotkanie Duda-Trump. Sikorski doradza prezydentowi "bardzo wysoką ostrożność"

Będzie to pierwsza – w kadencji zarówno prezydenta USA Donalda Trumpa, jak i prezydenta RP Andrzeja Dudy – oficjalna wizyta polskiej Pary Prezydenckiej w Białym Domu.

Do sprawy na antenie TVN24 odniósł się były szef MSZ, Radosław Sikorski. – Generalnie rzecz biorąc i historycznie, jeżeli polski prezydent spotyka się z amerykańskim i jest przyjmowany w Białym Domu to dobrze, a nie źle. To jest nasz najważniejszy sojusznik w sferze wojskowej i dialog polsko-amerykański powinien być prowadzony. Można by to umieścić w kontekście, że prezydent Kwaśniewski miał wizytę państwową z pełnym ceremoniałem, z kolacją. To pokazuje szacunek gospodarzy dla państwa i jego głowy. Tu będzie zdaje się wizyta robocza z elementami państwowymi bo będzie małżonka. To dobrze – mówił Sikorski w "Faktach po faktach".

I dodał: – Natomiast jest sytuacja taka, w której przywódcy europejscy z którymi ja rozmawiam, mają mieszane uczucia co do spotkań z prezydentem Trumpem. Bo potem się okazuje, że on czegoś nie zrozumiał albo na opak taką wizytę komentuje. Mieliśmy to po rozmowach z premierem Australii, premierem Malezji, premierem Kanady. To tworzy rozmówcy bardzo poważne kłopoty polityczne u siebie w domu. Ja bym doradzał prezydentowi Dudzie bardzo wysoką ostrożność w tym co zostanie powiedziane i w tym jak ta wizyta będzie komentowana także przez stronę amerykańską.