Prokuratura kończy liczyć głosy z wyborów. Nieoficjalnie: Skala pomyłek jest mikroskopijna

"GW" pisze, że najpóźniej we wtorek Prokuratura Krajowa poda oficjalną informację o wynikach ponownego przeliczenia głosów w 249 komisjach. Według źródeł gazety są już wyniki z trzech czwartych komisji i – jak twierdzi jej informator – do końca dnia (piątek, 18 lipca – red.) może spłynąć reszta.

"PK nie chce ujawnić, jakie są wyniki przeliczania. Nasz rozmówca mówi – nieoficjalnie – że szacunki socjologów się «nie potwierdzają». – To jest mikroskala w stosunku do tego co było w ekspertyzach. Spodziewaliśmy się tysięcy przypadków, a jest dużo mniej" – czytamy w "Wyborczej".

Wybory prezydenckie. Trwa ponowne liczenie głosów

1 czerwca Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wynosi ponad 369 tys. głosów.

Po tym, jak Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki, w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o nieprawidłowościach podczas liczenia głosów.

Do Sądu Najwyższego spłynęło ponad 54 tys. protestów wyborczych, większość według wzorów udostępnionych przez polityków KO – Romana Giertycha (ponad 49,5 tys.) i Michała Wawrykiewicza (prawie 4 tys.).

SN uznał za zasadne 21 protestów, zastrzegając, że nie miały one wpływu na wynik wyborów.

1 lipca uchwałę o ważności wyborów podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) Sądu Najwyższego, której status kwestionują rząd Donalda Tuska, grupa sędziów SN oraz część prawników, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów.

6 sierpnia zaprzysiężenie Nawrockiego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na 6 sierpnia wyznaczył posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i odebranie przysięgi prezydenckiej od Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

Zaprzysiężenie Nawrockiego. Prof. Zoll proponuje bezprecedensowe rozwiązanie