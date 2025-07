"Tomasz, posuń się". Kierwiński za Siemoniaka

Donald Tusk ogłosił w środę skład Rady Ministrów po zmianach, jakich dokonał w jej składzie. Swoją misję kończy Adam Bodnar. Rząd został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów.

Potwierdziły się ustalenia portalu DoRzeczy.pl, że Waldemar Żurek zastąpi Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Z posadami pożegnali się m.in. Izabela Leszczyna, Czesław Siekierski i Sławomir Nitras. Potwierdziło się też, że Radosław Sikorski awansował na stanowisko wiceszefa rządu. Na razie bez wicepremiera pozostanie Polska 2050, która do koalicji weszła razem z PSL jako Trzecia Droga. Do rządu wraca Marcin Kierwiński. Teka szefa resortu kultury trafiła natomiast w ręce Marty Cienkowskiej, choć pierwotnie miała ją otrzymać Aleksandra Leo z partii Szymona Hołowni.

Powołane zostało ministerstwo energii, a resorty gospodarki i finansów będą od teraz połączone.

Kierwiński wraca do resortu. Zastąpi Siemoniaka

Z kolei w roli ministra resortu spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka zastąpił były szef MSWiA, Marcin Kierwiński. Siemoniak pozostanie natomiast koordynatorem służb specjalnych i członkiem Rady Ministrów.

Jak podaje RMF FM, zmiana Tomasza Siemoniaka na Marcina Kierwińskiego jest konsekwencją zadań wyznaczonych w przeszłości temu drugiemu.

Radio przypomina, że to właśnie Kierwiński został w 2023 roku, w ramach stworzenia nowego rządu Donalda Tuska, szefem MSWiA. Polityk zdobył jednak mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku i zamienił Warszawę na Brukselę oraz Strasburg.

Marcin Kierwiński wrócił jednak do kraju już we wrześniu ubiegłego roku w związku z sytuacją powodziową. Donald Tusk powierzył mu funkcję pełnomocnika rządu do spraw usuwania skutków klęski żywiołowej.

Kulisy roszady w MSWiA

Zadania związane z powodzią zostały zakończone, więc premier zdecydował się ponownie powierzyć Kierwińskiemu stery resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Zamianę Tomasza Siemoniaka na Marcina Kierwińskiego ciekawie komentują urzędnicy MSWiA.

"Tomasz, posuń się, bo Marcin wraca" – tak roszadę w ministerstwie komentują jego pracownicy. Według medialnych doniesień, nie należy jednak oczekiwać przełomowych zmian w resorcie czy w służbach. "Tam wciąż pracują ludzie, których pierwotnie wybrał Marcin Kierwiński" – podkreśla rmf24.pl.

