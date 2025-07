"Żadnych zmian w podejściu do TVP". Co nowa minister usłyszała od Tuska?

W środę premier przedstawił nowy skład rządu. Gabinet Donalda Tuska został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów. Powołano Ministerstwo Energii, natomiast resorty gospodarki i finansów będą od teraz połączone.

Potwierdziło się też, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski awansował na stanowisko wicepremiera.

Tusk nie chce zmian w TVP. "Tak, jak było"

Nową szefową resortu kultury i dziedzictwa narodowego została Marta Cienkowska z Polski 2050. Poprzednio pełniła funkcję podsekretarza stanu w tym ministerstwie. – Niespożyta energia, takie podejście do przodu i doświadczenie mimo młodego wieku. Jestem przekonany, że to bardzo dobry strzał – opisał Cienkowską premier Donald Tusk podczas prezentacji nowej Rady Ministrów.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór właścicielski z ramienia Skarbu Państwa nad spółkami mediów publicznych (TVP, Polskie Radio i PAP). – Chcemy bardzo precyzyjnie przyjrzeć się temu, co się dzieje w mediach publicznych, wyciągnąć z tego wnioski i zrobić wszystko, co się da, w porozumieniu z naszymi koalicjantami, żeby tę sytuację uzdrowić. Rozmawiałem o tym temacie z panem premierem, przedstawił mi swój punkt widzenia, swoje linie. Będziemy o tym rozmawiali z minister Cienkowską – stwierdził marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie.

Inny scenariusz nakreśliła w audycji Onetu Dominika Długosz, publicystka "Newsweeka". – Jeśli chodzi o kulturę, to jedna rzecz chyba jest istotna. Donald Tusk zapowiedział nowej ministrze: żadnych zmian w podejściu do telewizji publicznej, do mediów publicznych. Wszystko ma być tak, jak było. [Rządzący – przy. red.] czekają na ustawę medialną, która w tej chwili jest w negocjacjach międzyresortowych. Pytanie tylko, czy prezydent podpisze ustawę medialną, a ja bym się tego nie spodziewała – powiedziała. – Więc na razie media publiczne zostają w tej formule, w której są – dodała.

