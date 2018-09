Prezydent do rolników: Bóg wam zapłać za ten chleb

– Zapewniam, że cały czas walczymy o to, aby dla polskich rolników otwierać nowe rynki zbytu. Zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, gdzie ten potencjał konsumentów jest gigantyczny. Wierzę w to, że uda się nam zrealizować to wielkie zadanie, bo nie wątpię w to, że będziecie państwo w stanie również mu podołać jeśli chodzi o możliwości produkcyjne – mówił Andrzej Duda podczas głównych uroczystości Dożynek Jasnogórskich i Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników.

W trakcie uroczystości, prezydent dziękował za zaproszenie do Narodowego Sanktuarium, „żeby razem w imieniu nie tylko ludzi polskiej wsi, ale całego narodu podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za tegoroczny plon".

