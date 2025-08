Posiedzenie Trybunału Stanu ws. Manowskiej. Jest data

Portal Business Insider Polska ustalił, że takie posiedzenie zwołano na 3 września br. Trybunał Stanu ma się zebrać w budynku Sądu Najwyższego.

"To wyjątkowa sytuacja, bo pełen skład TS zbiera się bardzo rzadko. W tej kadencji będzie to pierwsze takie posiedzenie. Zwołanie posiedzenia to efekt działań prokuratury i m.in.: pięciu sędziów TS: Kamili Ferenc, Jacka Dubois, Marka Małeckiego, Marcina Radwan-Röhrenschefa i Przemysława Rosatiego" – czytamy.

Prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej złożył wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu sędzi Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu, Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura chce postawić jej trzy zarzuty karne związane z przekroczeniem uprawnień oraz niedopełnieniem obowiązków służbowych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte we wrześniu 2024 roku na podstawie zawiadomienia złożonego przez ośmiu członków Trybunału Stanu. Do postępowania dołączono też inne materiały, m.in. zgłoszenia pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna.

Wniosek o uchylenie immunitetu

Małgorzata Manowska korzysta z podwójnego immunitetu – jako sędzia Sądu Najwyższego oraz jako członek Trybunału Stanu. W związku z tym prokuratura skierowała dwa wnioski o uchylenie immunitetu – do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN oraz do Trybunału Stanu. Dopiero zgoda obu tych organów umożliwi formalne postawienie zarzutów.

W dokumentach przekazanych 16 lipca 2025 r. prokuratura szczegółowo opisała ustalony stan faktyczny, podstawy prawne zarzutów oraz materiał dowodowy. Jak przekazał za pośrednictwem platformy X prokurator generalny Adam Bodnar "działania prokuratury są efektem zawiadomień złożonych przez pełnomocników sędziego Pawła Juszczyszyna, sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Trybunału Stanu".

