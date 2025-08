Trybunał Stanu dla Dudy? Komorowski: Musi uważać

– Jakakolwiek sugestia, że powinno się obywateli polskich wieszać i że to jest sposób na rozwiązanie polskich problemów, świadczy o lekceważeniu dla funkcji, którą pełni, oraz dla obywateli jednocześnie – mówi były prezydent RP w wywiadzie dla WP. Komorowski odniósł się do słów Andrzeja Dudy, który stwierdził, iż słyszał, że "w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". – To straszne, ale w tych słowach jest prawda – powiedział.

Komorowski uważa, że takie słowa są niefortunne "szczególnie w kontekście ryzyka Trybunału Stanu". "Pan prezydent musi uważać, bo Trybunał Stanu może niedługo dotyczyć, czy dotykać wprost, także jego kolegów. Oby nie jego samego" – dodaje Bronisław Komorowski w rozmowie z WP.

Były prezydent krytykuje Andrzeja Dudę także za ostatnie wpisy w mediach społecznościowych. " Z przykrością stwierdzam to, że pan prezydent jest konsekwentny. To znaczy od początku do końca swojej prezydentury nie omija śmieszności i braku powagi" – powiedział. Komorowski wskazuje, że "oczekiwałby więcej powagi ze strony prezydenta". "Ten styl, dowcip i wypowiedzi obciążają w zasadzie już tylko pamięć o prezydencie Dudzie, ale wciąż szkodzą powadze państwa polskiego" – mówi w rozmowie z WP.

Na profilu TVP Info w serwisie X pojawił się materiał zapowiadający odcinek programu "Niebezpieczne związki". Z 10 lat urzędowania telewizja państwowa wybrała i pokazała kompilację wyłącznie wpadek, przejęzyczeń i kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który 6 sierpnia zakończy swoją drugą kadencję. To program, który prowadzi Dorota Wysocka-Schnepf.

"10 lat prezydentury @AndrzejDuda. 10 lat zależności od prezesa PiS, negowania wyroków europejskich i obsadzania wymiaru sprawiedliwości ludźmi, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć. Akty łaski i akty nieprzyjazne wobec UE. "Niebezpieczne związki" w czwartek o 20:15" – czytamy w opisie klipu zapowiadającego program na profilu TVP Info.

Ponad trzyminutowe wideo to wybór scen i wypowiedzi wyłącznie ośmieszająco prezentujących Andrzeja Dudę lub pokazujących jego wpadki.

