TVP Info przeszła samą siebie? Tak podsumowali prezydenturę Dudy

Na profilu TVP Info w serwisie X pojawił się materiał zapowiadający odcinek programu "Niebezpieczne związki". Z 10 lat urzędowania telewizja państwowa wybrała i pokazała kompilację wyłącznie wpadek, przejęzyczeń i kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który 6 sierpnia zakończy swoją drugą kadencję. To program, który prowadzi Dorota Wysocka-Schnepf.

10 lat prezydentury. TVP Info pokazuje tylko wpadki, gafy, przejęzyczenia Andrzeja Dudy

"10 lat prezydentury @AndrzejDuda. 10 lat zależności od prezesa PiS, negowania wyroków europejskich i obsadzania wymiaru sprawiedliwości ludźmi, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć. Akty łaski i akty nieprzyjazne wobec UE. "Niebezpieczne związki" w czwartek o 20:15" – czytamy w opisie klipu zapowiadającego program na profilu TVP Info.

Ponad trzyminutowe wideo to wybór scen i wypowiedzi wyłącznie ośmieszająco prezentujących Andrzeja Dudę lub pokazujących jego wpadki.

twitter

Do materiału o odchodzącym z urzędu prezydencie wyselekcjonowano m.in. jego zająknięcie podczas przemówienia w języku angielskim z forum w Davos, dwuznacznie odebrane słowa o "przyjaciołach w potrzebie" w czasie wizyty wiceprezydent USA w Polsce, "ja się cały czas czegoś uczę" z pierwszych lat urzędowania czy słowa o tym, że "Polacy będą mieli swoje samoloty", wypowiedziane w kontekście CPK.

Pokazano też wypowiedzi Dudy które nie spodobały się niektórym kręgom, jak ta o "wieszaniu za zdradę", ustawkach kibiców w Kanale Zero, przedrzeźnianie prof. Strzembosza czy rzekome nazwanie osób LGBT "ideologią" w kampanii w 2020 roku.

Ani jednej sceny choćby neutralnej

Materiał został poprzecinany ujęciami z nagrania "Hot 16 challenge", w którym Andrzej Duda próbował swoich sił w rapowaniu. Wypomniano Dudzie ułaskawienia polityków PiS czy zdjęcie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, na którym polski prezydent stoi obok biurka i podpisuje dokument.

Wideo ma także prześmiewczą warstwą muzyczną – to stylizowana na ludową pieśń "Andrzej Duda nas się udał, razem z nim dźwigniemy kraj."

Podsumowanie materiału TVP Info nie zawiera ani jednej wypowiedzi czy sytuacji, która pokazałaby polityka w pozytywnym lub choćby neutralnym świetle.

Mocna krytyka na X

Internauci i dziennikarze nie zostawiają na materiale suchej nitki. "Kurszczyzna czystej wody, tylko w drugą stronę" – skomentował Tomasz Żółciak z Money.pl.

"Sam jestem bardzo krytyczny wobec tej prezydentury. Ale to podsumowanie to są jakieś kompletne brednie. 10 lat zależności od prezesa PiS? Tylko totalny analfabeta polityczny albo propagandysta może sformułować taką ocenę" – zwrócił uwagę publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

Czytaj też:

Poruszające słowa prezydenta. "Dziękuję za wolną Polskę"Czytaj też:

Prezydent: Kandydatura ministra Żurka jest pozytywna w jednym aspekcie