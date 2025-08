Wraca Fundusz Sprawiedliwości. Jedna z pierwszych decyzji Żurka

"120 milionów złotych na pomoc pokrzywdzonym przestępstwami i ich bliskim – wystartował otwarty konkurs ofert (nr 1/2025). Dofinansowanie trafi do organizacji, których oferty zostaną najlepiej ocenione ze względu na potrzeby ofiar przestępców i przedstawią innowacyjne oraz skuteczne rozwiązania" – czytamy w komunikacie resortu.

Podkreślono w nim, że zatwierdzenie konkursu to jedna z pierwszych decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

120 mln zł w ramach konkursu. Żurek zdecydował

– Podpisałem dokumenty umożliwiające uruchomienie ogólnopolskiego konkursu, w ramach którego planujemy rozdysponować około 120 milionów złotych. Konkurs obejmie finansowanie ośrodków i punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych w 47 lokalizacjach na terenie całego kraju – powiedział szef MS cytowany w komunikacie.

– To przedsięwzięcie zostało przygotowane jeszcze przez mojego poprzednika, za co chciałbym mu serdecznie podziękować. Był to wyjątkowo trudny czas, dlatego raz jeszcze – panie ministrze – dziękuję za pana pracę i zaangażowanie – podkreślił Żurek, zwracając się do Adama Bodnara, który przestał kierować MS po lipcowej rekonstrukcji rządu.

– Wspólnie chcemy dalej wzmacniać wymiar sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości dysponuje dużymi środkami, które musimy skutecznie wykorzystywać. Mamy wiele doświadczonych organizacji pozarządowych i liczymy na ich aktywność. Równolegle pracujemy nad zmianami legislacyjnymi, które przyspieszą cały proces. Kolejne konkursy są już w przygotowaniu i będziemy o nich na bieżąco informować – zapowiedział Żurek.

twitter

Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości to państwowy fundusz celowy zarządzany przez ministra sprawiedliwości, którego celem jest niesienie realnej i skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich bliskim oraz świadkom, a także wspieranie osób opuszczających zakłady karne w procesie reintegracji społecznej, aby nie wracały na ścieżkę łamania prawa.

Z pomocy Funduszu Sprawiedliwości może skorzystać każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, a także jej bliscy i świadkowie – niezależnie od wieku czy rodzaju doznanej krzywdy. Wsparcie przysługuje m.in. ofiarom przemocy domowej, rozbojów, wypadków drogowych, oszustw czy innych przestępstw.

Działalność Funduszu Sprawiedliwości w latach, gdy w Polsce rządziło PiS, jest od ponad roku przedmiotem śledztwa Prokuratury Krajowej. Podejrzanymi są m.in. byli wiceszefowie MS i posłowie PiS: Marcin Romanowski, Michał Woś i Dariusz Matecki.

Czytaj też:

Organizacja z USA bada sprawę Romanowskiego. "Obrona wobec agresji"