Kontrola agencji pracy dla cudzoziemców. Ogromna skala naruszeń prawa

Naruszenia przepisów prawa stwierdzono w przypadku dwóch tysięcy zatrudnionych. Część z przybyszów przebywa na terytorium Polski, mimo że nie ma zalegalizowanego pobytu. Jest też wiele przypadków braku zezwolenia na pracę i podpisanych umów.

Dużo migrantów, ogrom nieprawidłowości

Dane potwierdzają, że istotą problemu Polski z migracją nie jest zagadnienie legalności i nielegalności, lecz masowości.

Jak przekazała st. chor. szt. SG Małgorzata Potoczna z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, kompleksowe kontrole zostały przeprowadzone w dwóch agencjach zajmujących się kierowaniem imigrantów do pracy w Polsce. Kontrole objęły 2400 osób, z czego w przypadku 2000 stwierdzono nieprawidłowości.

– Między innymi nielegalny pobyt cudzoziemców, pracę bez zezwoleń, brak umów oraz niezgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co skutkować będzie dalszymi postępowaniami mającymi na celu pociągnięcie winnych do odpowiedzialności – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Potoczna.

Cudzoziemcy z 26 krajów

Jeśli chodzi o dwie wrocławskie agencje, zatrudnieni cudzoziemcy pochodzili aż z 26 rozmaitych krajów świata. Byli wśród nich obywatele Ukrainy i Białorusi, ale najwięcej zjechało z Indonezji i z Gruzji.

Funkcjonariusza SG zapewniła, że wobec cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie zostanie wszczęta procedura, która zakończy się usunięciem ich z terytorium kraju.

Będą postępowania karne wobec agencji

Część obcokrajowców, wobec których stwierdzono nieprawidłowości, przebywała w Polsce legalnie, ale była nielegalnie zatrudniona. Straż Graniczna na tym etapie postępowania nie ujawnia, ilu z nich będzie musiało opuścić Polskę.

Agencje bezprawnie zatrudniające cudzoziemców mogą się spodziewać postępowań karnych dotyczących m.in. ułatwiania przekroczenia granicy, legalizacji pracy i pobytu cudzoziemcom, legalizacji pracy na podstawie fałszywej dokumentacji oraz wprowadzania organów kontrolnych w błąd.

Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze z Wrocławia-Strachowic wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i z wrocławskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

