Morawiecki: Nie wiem po co PO powołała Gabinet Cieni. Oni przez 8 lat mieli gabinet cieni

Nie wiem po co Platforma Obywatelska powołała Gabinet Cieni. Oni przez 8 lat mieli gabinet cieni. Dziś wymienili na konwencji listę grzechów, to co nie zrobili przez 8 lat swoich rządów – mówił dziś na konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki.

W swoim wystąpieniu podczas konwencji we Wrocławiu, oprócz propozycji Prawa i Sprawiedliwości dla Dolnego Śląska, szef rządów komentował dzisiejszą konwencję samorządową Koalicji Obywatelskiej. Mateusz Morawiecki zauważył, że opozycja jest dziś trzy tygodnie za Prawem i Sprawiedliwością i dopiero dziś "drapie się po głowie" i zaczyna myśleć nad jakimś programem, podczas gdy PiS ma już gotowe propozycje. Odnosząc się do złożonych dziś obietnic wyborczych PO i Nowoczesnej stwierdził, że Platforma powinna raczej wytłumaczyć się dziś, dlaczego nie zrealizowała tego przez lata swoich rządów. Premier zauważył, że w programie Koalicji Obywatelskiej nie pojawiła się kwestia bezpieczeństwa. – Wiece dlaczego? Bo to jeden z najbardziej wstydliwych punktów naszych konkurentów - PO i PSL. Zamknęli ponad połowę posterunków policji. Wstyd! My je odbudowujemy – mówił Morawiecki. – Znakiem firmowym PiS jest to, że możemy, że potrafimy. Nie tak, jak mówił kiedyś Donald Tusk, że jak coś jest niemożliwe, to jest niemożliwe. (...) Nie wiem po co oni powołali gabinet cieni. Przecież oni przez 8 lat mieli tak naprawdę gabinet cieni. Czy ktoś potrafi wymienić jakieś nazwisko z tego gabinetu? Pozorowane działania. Sami o nim zapomnieli – podkreślał premier. Mateusz Morawiecki stwierdził, że Platforma Obywatelska zaprezentowała podczas dzisiejszej konwencji listę swoich grzechów, listę tego, czego nie zrobili przez 8 lat.