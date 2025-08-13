Rada Gabinetowa w przyszłym tygodniu? Jest stanowisko Kancelarii Prezydenta

Jak ustalili dziennikarze Wirtualnej Polski, spotkanie mogłoby się odbyć w drugiej połowie przyszłego tygodnia, tuż po długim weekendzie związanym ze Świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia. Brany jest jednak pod uwagę także ostatni tydzień miesiąca – najpóźniej do 27 sierpnia. – To jednak mało prawdopodobne, bo zakres tematów, jakie prezydent chce omówić z rządem, jest bardzo szeroki – przekazał jeden z bliskich współpracowników głowy państwa.

Bezpieczeństwo i energetyka

Główne punkty planowanej agendy mają dotyczyć szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa. Chodzi m.in. o sytuację geopolityczną po zaplanowanym na 15 sierpnia spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem – pierwszym od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę – oraz o stan ochrony polskich granic. Prezydent zamierza również poruszyć kwestie energetyczne, w tym rosnące ceny prądu i plany związane z energetyką wiatrową.

Na liście tematów mają znaleźć się także: realizacja Krajowego Planu Odbudowy, reforma wymiaru sprawiedliwości, przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz kondycja finansów publicznych.

Polityka zagraniczna

Karol Nawrocki chce również przekazać rządowi informacje o swoim planowanym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które odbędzie się 3 września w Waszyngtonie.

– Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych przedsięwzięciach, które są przed nami, a także o stanie finansów publicznych. Czuję się zobowiązany, panie premierze, jako prezydent Polski mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa – mówił Nawrocki w ubiegłym tygodniu w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przed Zgromadzeniem Narodowym.

– O terminie Rady Gabinetowej będzie informować dopiero po skierowaniu zaproszenia do pana premiera. Wtedy też będziemy informować o szczegółach agendy – przekazał w środę rzecznik prezydenta Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Czytaj też:

Tusk poprosił prezydenta o spotkanie. Jest odpowiedź Kancelarii NawrockiegoCzytaj też:

Nawrocki zapowiedział nową konstytucję. "Wzmocnienie roli prezydenta"