Szczyt na Alasce. Tusk o bezpieczeństwie Polski i "decydującej fazie"

"Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu" – napisał Tusk w sobotę na platformie X.

Szczyt na Alasce. Trump spotkał się z Putinem

Wcześniej premier opublikował oświadczenie europejskich liderów w sprawie spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, które zakończyło się bez przełomu.

Komunikat, pod którym podpisali się szef polskiego rządu, a także prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Gorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Kei Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, został wydany po zreferowaniu europejskim liderom przebiegu rozmów z Putinem przez Trumpa.

"Jesteśmy przekonani, że Ukraina musi mieć żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa. Koalicja Chętnych jest gotowa odegrać aktywną rolę. Nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy ani na jej współpracę z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO" – czytamy w oświadczeniu.

Podkreślono w nim, że to Ukraina będzie podejmować decyzje dotyczące swojego terytorium, a granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą.

"Wyrażamy gotowość do dalszego wywierania presji na Rosję do chwili zakończenia rozlewu krwi w Ukrainie. Będziemy nadal wzmacniać sankcje oraz szersze środki gospodarcze, aby wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną aż do zawarcia sprawiedliwego i trwałego pokoju"– napisali europejscy liderzy.

