Żandarmeria Wojskowa w domu Macierewicza

"Żandarmi nie zastali byłego ministra, jedynie jego małżonkę. Powodem wizyty ŻW w domu Macierewicza była próba doręczenia wezwania na przesłuchanie do prokuratury. Żona byłego ministra odmówiła odebrania dokumentu" – informuje portal Niezależna.pl.

Sam polityk przekazał, że obecnie przebywa na urlopie. Macierewicz zapewnił, że gdy wróci z wakacji, odbierze dokument. "Oznacza to, że przesłuchanie nastąpić może na przełomie sierpnia i września 2025 r." – czytamy. – Mogę się jedynie domyślać, że wezwanie dotyczy sprawy podkomisji smoleńskiej – mówi poseł PiS.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia Sejm wyraził zgodę na uchylenie Macierewiczowi immunitetu poselskiego, o co wnioskował były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Tło sprawy

Według prokuratury jako przewodniczący podkomisji smoleńskiej, Macierewicz miał publicznie ujawnić informacje niejawne dotyczące wyników analiz, badań i innych materiałów z postępowania wyjaśniającego okoliczności katastrofy smoleńskiej. Za takie działanie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Polityk PiS konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom, twierdząc, że nie opublikował żadnych dokumentów objętych klauzulą tajności.

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS trafił do Sejmu na początku lipca 2025 roku. Złożył go ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar, wskazując, że w toku śledztwa zebrano materiały pozwalające na postawienie zarzutów. 5 sierpnia 2025 roku Sejm większością głosów uchylił immunitet Macierewiczowi. "Za" opowiedziało się 155 posłów Koalicji Obywatelskiej, 31 z PSL, 28 z Polski 2050, 20 z Lewicy, 4 z koła Razem oraz 2 posłów niezrzeszonych.

Prokuratura zapowiadała, że w najbliższych tygodniach Antoni Macierewicz zostanie oficjalnie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Śledczy nie wykluczają, że w toku postępowania do listy zarzutów mogą zostać dodane kolejne punkty, w tym dotyczące przekroczenia uprawnień i poświadczania nieprawdy.

