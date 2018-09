Anja Rubik będzie nauczać Polaków o seksie. Otwiera własną szkołę

Słynna modelka twierdzi, że kwestia seksu jest dla wielu Polaków wciąż tematem tabu. W celu zwalczania tego stanu rzeczy Rubik rok temu zainaugurowała kampanię edukacyjną „SEXEDPL”, a następnie wydała własną książkę „#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie”.

Teraz Rubik postanowiła pójść o krok dalej i otwiera własną szkołę. Co prawda placówka będzie działać jedynie kilka dni, ale zaplanowany program jest niezwykle intensywny.

Wśród prowadzących warsztaty znaleźli się lekarze i seksuolodzy, ale i również np. vlogerka. Oprócz warsztatów organizatorzy zaplanowali pokaz filmów. Udział w zajęciach jest bezpłatny i każdy po uprzedniej rejestracji może w nich uczestniczyć. Jedyne ograniczenia stanowi dopuszczalny minimalny wiek, który został dopasowany osobno do każdych zajęć.

Pełny program

Czwartek, 20 września

16.00-16.45 „Zdrowie seksualne i erekcja na lata - warsztaty z urologiem” – warsztaty prowadzi Piotr Świniarski, wiek no limit

16.45-17.30 „Zdrowie seksualne i erekcja na lata - warsztaty z urologiem" – warsztaty prowadzi Piotr Świniarski, wiek no limit

16.30-17.30 „Samoświadomość seksualna dla młodych kobiet” – warsztaty prowadzi Alicja Długołęcka, wiek 16+

16.30-18.00 „Znaj swoje prawa”- warsztaty prowadzi Kamila Ferenc, wiek no limit

17.30-18.30 „Samoświadomość seksualna dla młodych mężczyzn” – warsztaty prowadzi Alicja Długołęcka, wiek 16+

18.00-19.30 „Pokochaj swoją cipkę - spotkanie z ginekolożką” – warsztaty prowadzi Monika

Łukasiewicz, wiek 15+

Piątek, 21 września

16.00-18.00 „Ciałopozytywne warsztaty dla dziewczyn” – warsztaty prowadzi Kamila Gołdyka, wiek 13+

16.00-18.00 „Jak reagować na homofobię?” – warsztaty prowadzi Magdalena Świder, wiek 15+

18.00-20.00 „Dojrzewanie i masturbacja bez tabu” – warsztaty prowadzi vlogerka Pink Candy, wiek 15+

19.00- 21.00 Film „Wilgotne miejsca”

Sobota, 22 września

11.00-13.00 „Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie – warsztaty dla rodziców” – warsztaty prowadzi Aleksandra Józefowska

11.00-13.00 „Tylko ja wiem kim jestem – o tożsamości płciowej” – warsztaty prowadzi Hubert Sobecki, wiek no limit

13.30-15.30 „#sexedowe warsztaty komiksowe” – warsztaty prowadzi Kasia Babis [Kiciputek], wiek no limit

14.30-16.00 „Antykoncepcja od A do Z” – spotkanie z elementami warsztatów prowadzi Barbara Baran, wiek 15+

16.00-18.30 „Nie znaczy nie. Stereotypy płciowe i własne granice. Consent” – warsztaty prowadzi Natalia Skoczylas, wiek 15+

19.00- 21.00 Film „Ava”

Niedziela, 23 września

11.00-13.00 „STI. Jak nie złapać” – warsztaty prowadzi Patrycja Wonatowska i Barbara Baran, wiek 15+

11.30-14.00 „HIV/ AIDS bez tabu” - warsztaty prowadzi Katarzyna Fusiek i Cezary Fidor, wiek no limit

14.30-17.00 „HIV/ AIDS bez tabu” – warsztaty prowadzi Katarzyna Fusiek i Cezary Fidor, wiek no limit

14.30-16.00 „Porozmawiajmy o aborcji” spotkanie prowadzi Barbara Baran, Natasza Blek i Milena Sęp

13.00-13.30 „Kręcimy Porno” - jak wygląda przemysł filmów pornograficznych, czym się różnią one od rzeczywistości – warsztaty prowadza przedstawiciele IFMSA, wiek 15+

13.30-14.00„Kręcimy Porno” jak wygląda przemysł filmów pornograficznych, czym się różnią one od rzeczywistości – warsztaty prowadza przedstawiciele IFMSA, wiek 15+

14.00-14.30 „Kręcimy Porno” jak wygląda przemysł filmów pornograficznych, czym się różnią one od rzeczywistości – warsztaty prowadza przedstawiciele IFMSA, wiek 15+

19.00-21.00 Film „Charlie”