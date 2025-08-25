PiS szykuje pułapkę na KO. "Wiadomo, że się na to nie zgodzą"

O tym, co na najbliższą przyszłość planuje partia Jarosława Kaczyńskiego informują w poniedziałek w "Niedyskrecjach parlamentarnych" dziennikarki "Wprost" Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.

PiS planuje na jesień projekt ustawy ws. referendum

"PiS chce jesienią złożyć w Sejmu projekt ustawy o referendum w sprawie nielegalnych migrantów" – czytamy.

Z ustaleń dziennikarek wynika, że obecnie trwają prace nad pytaniem referendalnym, które ma budzić wątpliwości. Okazuje się, że to nie to jest jednak najważniejsze. "[...]w całej tej akcji i tak chodzi tylko o to, żeby koalicja rządząca wniosek o referendum odrzuciła" – pisze "Wprost". Takie postrzeganie sprawy wprost potwierdził jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy.

– Wiadomo, że oni się na to nie zgodzą, a my będziemy mówić, że rządzący nie chcą, by Polacy decydowali w ważnych dla nich sprawach. Nam to tylko będzie służyło – przyznał rozmówca dziennikarek.

Polacy chcą referendum. Miażdżące wyniki sondażu

Przypomnijmy, że w niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl zadano Polakom następujące pytanie: "Czy wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział w referendum, w którym pytanie brzmiałoby 'Czy jesteś za odrzuceniem przymusowego przyjmowania nielegalnych migrantów, które skutkuje ryzykiem spadku bezpieczeństwa osobistego i ekonomicznego?'".

Chęć zagłosowania zadeklarowało ponad 70 proc. respondentów. 50,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 23,4 proc. "raczej tak". Udział w referendum z takim pytaniem zdecydowanie odrzuciło 7,4 proc. pytanych, a kolejne 6,5 proc. raczej odrzuca możliwość udania się na głosowanie. 12,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

