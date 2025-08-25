Sekcja zwłok Stanisława Soyki. Zaskakujący komunikat prokuratury

Stanisław Soyka zmarł nagle w czwartek 21 sierpnia, tuż przed planowanym występem podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival w Sopocie. Transmisja z koncertu została przerwana, a stacja TVN wydała komunikat, w którym poinformowała o śmierci artysty. Wybitny muzyk miał 66 lat.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Soyki. Przesłuchano jako świadka menadżera artysty. Śledczy przekazali, że wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.

Wstępne wyniki sekcji zwłok Stanisława Soyki

W poniedziałek 25 sierpnia w godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok muzyka. Prokurator Marek Kopczyński, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, oznajmił, że "z uwagi na to, że biegły nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, będą zlecone dalsze badania". – Konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, aby ustalić przyczyny śmierci Stanisława Soyki – powiedział przedstawiciel prokuratury w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jednocześnie prokurator Marek Kopczyński podkreślił, że na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. – Na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działania osób trzecich – zaznaczył. Przyczynę zgonu śledczy powinni poznać za miesiąc.

Legendarny muzyk miał 66 lat

Stanisław Soyka był jednym z artystów, który miał uświetnić koncert "Orkiestra mistrzów" podczas festiwalu w Sopocie. Muzyk nie zdążył wystąpić, a czwarty, ostatni dzień festiwalu transmitowanego w TVN zakończył się w połowie, mimo że w planach była druga część "RapOrkiestra. Legendy polskiego hip-hopu". Według doniesień medialnych, artysta nagle zasłabł. Na miejsce wezwano pogotowie. Muzyk został przewieziony do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, życia artysty nie udało się ocalić.

Stanisław Sojka, znany także jako Soyka, był wybitnym polskim wokalistą jazzowym i popowym, pianistą, gitarzystą, skrzypkiem, kompozytorem i aranżerem. Urodził się 26 kwietnia 1959 r. w Żorach i od najmłodszych lat był związany z muzyką. W swojej wieloletniej karierze sięgał po różne gatunki muzyczne, od jazzu i bluesa, przez soul, aż po muzykę pop. Początki jego kariery sięgają lat 70., a jego debiut fonograficzny miał miejsce w 1979 r. Artysta pozostawił po sobie wielki dorobek. Popularność przyniosły mu takie utwory, jak: "Tolerancja" oraz "Cud niepamięci". Tworzył muzyczne duety z takimi artystami, jak: Grażyna Auguścik, Grażyna Łobaszewska i Adam Nowak.

Czytaj też:

Napisał to po śmierci Soyki. Znany dziennikarz przeprasza