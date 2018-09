"Zwracam się jak do chamki!". Atak na Pawłowicz i dziennikarza "Do Rzeczy"

Pieczyński spotkał się z posłanką Pawłowicz w jednej z warszawskich kawiarni, aby przeprowadzić wywiad do najnowszego numeru "Do Rzeczy". W pewnym momencie do stolika obok przysiadł się młody mężczyzna z laptopem.

Chwilę po tym jak posłanka zaczęła odpowiadać na pytania Pieczyńskiego, chłopak przerwał ich rozmowę obcesowo żądając, by zachowywali się ciszej.

Zarówno Pieczyński jak i Pawłowicz chcieli początkowo wytłumaczyć nieznajomemu, że spotkali się w tym miejscu właśnie po to, aby przeprowadzić ten wywiad. Ponadto w lokalu było wiele pustych stolików, a oni pojawili się w nim pierwsi, więc nic nie stało na przeszkodzie, aby chłopak od razu wybrał inne miejsce, albo – kiedy zobaczył, że ludzie obok mu przeszkadzają – przesiadł się. W zamian jednak usłyszeli jedynie wyzwiska.

"Zwracam się jak do chamki!"

– Zamknij mordę, stara głupia babo! – zaczął wrzeszczeć chłopak. Oburzony Pieczyński spytał, jak można się takim językiem zwracać do kobiety. Odpowiedź nieznajomego była natychmiastowa: – Jak ona jest chamka, to się zwracam jak do chamki! – odparł chłopak.

Po tej serii wyzwisk młody mężczyzna się uspokoił, a wywiad mógł być kontynuowany. Jednakże, gdy Pawłowicz z Pieczyńskim zaczęli zbierać się do wyjścia, zaczepił ich inny klient restauracji. – Niszczycie ten kraj i tyle! Jak wam nie wstyd! – krzyknął mężczyzna.

Pawłowicz zignorowała atak, nic nie odpowiadając. – Ten przynajmniej kulturalny – ocenił natomiast dziennikarz "Do Rzeczy".