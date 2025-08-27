Wywiad bez trudnych pytań. Minister kultury "przepytana" przez beneficjenta KPO

"Nowa ministra kultury: Będę głośno mówić o tym, że kultura wymaga finansowania" – tak zatytułowany wywiad opublikowała w środę "Gazeta Wyborcza". Rozmowę z Martą Cienkowską przeprowadził Witold Mrozek. Co znamienne, wywiad nie podejmuje tematu trwającej od tygodni awantury wokół Instytutu Pileckiego. Chodzi o zwolnienie z pracy sygnalistki, szefowej oddziału w Berlinie Hanny Radziejowskiej. To minister kultury jest bezpośrednim zwierzchnikiem szefa Instytutu, jednak Cienkowska na razie nie poinformowała o krokach wobec Krzysztofa Ruchniewicza.

Dziennikarz był nieobiektywny? To beneficjent KPO

Kolejne kulisy skandalu odsłania Wirtualna Polska. I to dziennikarz tego właśnie portalu, Patryk Słowik, zwrócił uwagę na wywiad w "GW". "W dzisiejszej GW wywiad z minister kultury Martą Cienkowską (nie, nie ma o aferze w Instytucie Pileckiego). Ale ciekawe jest coś innego. Wywiad przeprowadził red. Witold Mrozek. Jego zainteresowaniami naukowymi jest m. in. ukraiński teatr. Z kolei stypendium z KPO dla ludzi kultury dostał niejaki Witold Mrozek. Na projekt o ukraińskim teatrze. Czy dziennikarz Witold Mrozek, który rozmawia z ministrem kultury, i Witold Mrozek, który otrzymał stypendium z KPO w części kultura, nad czym w praktyce nadzór sprawuje minister kultury, to są dwie różne osoby, które po prostu mają identyczne zainteresowania? Bo trochę nie chce mi się wierzyć, by mogła być jedna… ((zadałem o to pytanie panu Mrozkowi – przekażę Wam odpowiedź, gdy ją dostanę))" – napisał w serwisie X.

Nieco później potwierdził, że autor rozmowy to osoba, której przyznano finansowanie w ramach KPO dla kultury. "Obiecałem poinformować: pan Witold Mrozek potwierdził, że wywiad z minister Cienkowską przeprowadził dziennikarz, który wygrał w konkursie stypendium finansowane ze środków KPO dla ludzi kultury" – wskazał Słowik.

