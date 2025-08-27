Zapadła decyzja ws. kolejnej farmy wiatrowej. Chodzi o inwestycję za 340 mln zł

"Farma Wiatrowa Annopol zlokalizowana jest w gminach Gościeradów i Annopol, w południowo-wschodniej Polsce i jest drugim projektem realizowanym przez OX2 w Polsce w modelu IPP, jako niezależny producent energii. Farma wiatrowa będzie składać się z 10 turbin Vestas (V136), a łączna produkcja wyniesie około 155 GWh rocznie. OX2 nabył projekt w 2020 roku i sfinalizował jego rozwój w II kwartale tego roku. Budowa rozpocznie się niezwłocznie i zostanie zakończona w 2027 roku" – czytamy w komunikacie.

"Rozpoczęcie budowy to kamień milowy"

OX2 zawarł dla projektu długoterminową umowę finansowania z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO Bank Polski).

"Rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej Annopol to kamień milowy w realizacji strategii rozwoju w modelu IPP, a podpisanie długoterminowej umowy finansowania z PKO Bankiem Polskim daje silne podstawy finansowe projektowi. To inwestycja, która nie tylko zwiększa moce wytwórcze OX2 w odnawialnych źródłach energii, ale także realnie wspiera transformację energetyczną w Polsce" – powiedział prezes OX2 Polska Tomasz Guzowski, cytowany w komunikacie.

Farma wiatrowa Annopol jest drugim projektem OX2 realizowanym w Polsce w modelu IPP. W lipcu produkcję energii do sieci rozpoczęła także wybudowana na Opolszczyźnie farma fotowoltaiczna Rutki o mocy 100 MWp. Firma pracuje obecnie również nad szerokim portfolio projektów, które w krótkim czasie dostępne będą w różnych technologiach.

OX2 rozwija, buduje i sprzedaje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej na dużą skalę. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. OX2 prowadzi działalność na jedenastu rynkach w Europie. Od 2023 jest obecna także w Australii. Sprzedaż w 2023 roku wyniosła około 7,8 mln SEK.

