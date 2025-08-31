Listy od czytelników tygodnika "Do Rzeczy"

Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile.
Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].
Z Cezarym Gmyzem tratwą po Wiśle
Pragnę serdecznie podziękować Panu Cezarowi Gmyzowi za wspaniały i arcyciekawy cykl "Z Cezarym Gmyzem tratwą po Wiśle". Mam 69 lat, dużo czytałam, dużo widziałam.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.