Wiceszef MON: Polska zapleczem dla oddziałów, które będą na Ukrainie

Ministrowie obrony państw UE omawiali gwarancje bezpieczeństwa, jakich ich kraje mogą udzielić Ukrainie w procesie pokojowym.

Paweł Zalewski przekazał, że Polska trzyma się tego, iż nie wyśle wojsk na Ukrainę i nie będzie brała udziału w operacji lądowej. – Tego zresztą dzisiaj już nikt nie oczekuje – zauważył. Jak dodał, gwarancje bezpieczeństwa przygotowywane w ramach tzw. koalicji chętnych zakładają obecność wojsk europejskich w Ukrainie oraz operację chronienia ukraińskiego nieba, co będzie możliwe po zakończeniu walk rosyjsko-ukraińskich.

– Polska w tej operacji będzie odgrywała kluczową rolę, dlatego że będzie tworzyła możliwości dla tworzenia baz, zaplecza dla tych oddziałów, które będą na Ukrainie, oraz będzie organizowała logistykę dla tych oddziałów, jak również udostępniać lotniska dla samolotów, które z Polski będą chroniły ukraińskiego nieba – przekazał wiceszef MON. Zalewski podkreślił, że "bez tego, co oferuje Polska nie będzie żadnych gwarancji bezpieczeństwa, a więc oferta Polski jest absolutnym kluczem do tego, żeby gwarancje bezpieczeństwa mogły zostać zrealizowane".

Polska zgadza się na szkolenia

Wiceszef MON odniósł się także do forsowanego przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas pomysłu organizowania misji szkoleniowych UE na Ukrainie. Kwestię takich ćwiczeń omawiali w piątek w Kopenhadze ministrowie obrony UE. Zaznaczył, że Warszawa nie będzie się temu sprzeciwiać. – Natomiast my nie będziemy szkoleń prowadzili na Ukrainie, my będziemy je prowadzili w Polsce – zapowiedział.

Szkolenia dla ukraińskiej armii mają być prowadzone w ramach misji pomocy wojskowej EUMAM. Do tej pory wzięło w niej udział 75 tys. ukraińskich żołnierzy, a w organizację zaangażowały się 24 państwa członkowskie Unii. Szkolenia odbywały się jednak wyłącznie na terytorium UE, ponieważ organizowanie ich w Ukrainie wymaga zmiany mandatu.

