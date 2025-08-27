"Już czas". Zełenski rozmawiał z prezydentem Finlandii

Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze swoim fińskim odpowiednikiem, Aleksandrem Stubbem, na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski przekazał, że odbył "bardzo dobrą rozmowę", podczas której uzgadniali stanowiska w celu osiągnięcia bardziej wymiernych efektów na rzecz osiągnięcia pokoju oraz stabilizacji.

Ukraiński przywódca zauważył, że zespoły obu krajów "aktywnie przygotowują architekturę silnych i wielostronnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy".

Zełenski: Przyspieszamy ten proces

– Dzieje się to udziałem wszystkich zaangażowanych stron – Europejczyków, Amerykanów i innych naszych partnerów z "koalicji chętnych". Dowódcy wojskowi, ministrowie obrony i doradcy ds. bezpieczeństwa – na różnych szczeblach. Działamy na rzecz przyszłego bezpieczeństwa. Przyspieszamy proces doprecyzowywania szczegółów. Nadszedł już czas, aby zorganizować format dyskusji przywódców, aby określić kluczowe priorytety i harmonogramy – przekazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że ważnym tematem rozmów ze Stubbem były relacje ze Stanami Zjednoczonymi. – Niestety, Rosjanie wysyłają obecnie negatywne sygnały dotyczące spotkań i dalszego rozwoju sytuacji. Ataki na nasze miasta i wsie trwają. Każdego dnia pojawiają się nowe ofiary. Rosjanie zareagują jedynie na realną presję w odpowiedzi na to wszystko. Presja jest potrzebna. Liczymy na nią. Potrzebne są konkretne kroki ze strony Rosji – kroki w kierunku prawdziwej dyplomacji – dodał.

Prezydent Finlandii był jednym z uczestników szeroko zakrojonych rozmów, które odbyły się w USA w zeszłym tygodniu z prezydentami Donaldem Trumpem i Zełenskim, a także z sekretarzem generalnym NATO, przewodniczącą Komisji Europejskiej i przywódcami europejskimi.

