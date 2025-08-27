"Już czas". Zełenski rozmawiał z prezydentem Finlandii
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA / SERGEY DOLZHENKO
Wołodymyr Zełenski po rozmowach z prezydentem Finlandii ogłosił, że już czas na konkretne ruchy ws. udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa.

Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze swoim fińskim odpowiednikiem, Aleksandrem Stubbem, na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski przekazał, że odbył "bardzo dobrą rozmowę", podczas której uzgadniali stanowiska w celu osiągnięcia bardziej wymiernych efektów na rzecz osiągnięcia pokoju oraz stabilizacji.

Ukraiński przywódca zauważył, że zespoły obu krajów "aktywnie przygotowują architekturę silnych i wielostronnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy".

Zełenski: Przyspieszamy ten proces

– Dzieje się to udziałem wszystkich zaangażowanych stron – Europejczyków, Amerykanów i innych naszych partnerów z "koalicji chętnych". Dowódcy wojskowi, ministrowie obrony i doradcy ds. bezpieczeństwa – na różnych szczeblach. Działamy na rzecz przyszłego bezpieczeństwa. Przyspieszamy proces doprecyzowywania szczegółów. Nadszedł już czas, aby zorganizować format dyskusji przywódców, aby określić kluczowe priorytety i harmonogramy – przekazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że ważnym tematem rozmów ze Stubbem były relacje ze Stanami Zjednoczonymi. – Niestety, Rosjanie wysyłają obecnie negatywne sygnały dotyczące spotkań i dalszego rozwoju sytuacji. Ataki na nasze miasta i wsie trwają. Każdego dnia pojawiają się nowe ofiary. Rosjanie zareagują jedynie na realną presję w odpowiedzi na to wszystko. Presja jest potrzebna. Liczymy na nią. Potrzebne są konkretne kroki ze strony Rosji – kroki w kierunku prawdziwej dyplomacji – dodał.

Prezydent Finlandii był jednym z uczestników szeroko zakrojonych rozmów, które odbyły się w USA w zeszłym tygodniu z prezydentami Donaldem Trumpem i Zełenskim, a także z sekretarzem generalnym NATO, przewodniczącą Komisji Europejskiej i przywódcami europejskimi.

Źródło: X / pravda.com.ua
Czytaj także