Trump: Zełenski to największy komiwojażer, jakiego kiedykolwiek spotkałem

– Powiedziałem, że Zełenski to największy komiwojażer, jakiego kiedykolwiek spotkałem, bo za każdym razem przyjeżdża do (naszego) kraju i wyjeżdża z 50 miliardami dolarów. Ale my już nie dajemy Ukrainie żadnych pieniędzy. W rzeczywistości jest odwrotnie: oni przyjeżdżają, proszą o rakiety, my sprzedajemy je NATO. NATO płaci nam pełną kwotę i robi z nimi, co chce – powiedział Trump w poniedziałek (25 sierpnia).

Wspomniał również o pomocy udzielonej Ukrainie przez administrację Joe Bidena, mówiąc, że wyniosła ona około 350 miliardów dolarów. Kolejny raz stwierdził, że do wybuchu wojny by nie doszło, gdyby Stany Zjednoczone miały wówczas "prawdziwego prezydenta, a nie osobę, która doszła do władzy w wyniku sfałszowanych wyborów".

Trump powtarza, że Rosja nie napadłaby na Ukrainę, gdyby był wtedy prezydentem

– Putin w zasadzie powiedział: "Gdyby Trump był prezydentem, to by się nie wydarzyło". Stało się tak z wielu powodów. Stało się tak z powodu Afganistanu. Kiedy zobaczył, jak niekompetentni są Milley i cała reszta, chyba stwierdził: "Cóż, może już czas". Bo Ukraina zawsze była dla niego gorącym tematem. Nigdy by do tego nie doszło, gdybym był prezydentem – przekonywał.

Zapytany, dlaczego Putin nie chce spotykać się z Zełenskim, Trump odpowiedział: "Bo go nie lubi".

Amerykański prezydent zapowiedział również udział Stanów Zjednoczonych w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednocześnie zasugerował, że główny ciężar powinna wziąć na siebie Europa.

– Kraje Europy udzielą im znaczących gwarancji bezpieczeństwa i powinny to zrobić, ponieważ to ich kontynent. Ale będziemy w tym uczestniczyć z perspektywy wsparcia, pomożemy im i myślę, że jeśli osiągniemy porozumienie, będziemy wspierać pokój, ponieważ chcę, żeby ludzie przestali umierać – oświadczył Trump, cytowany przez ukraińską agencję UNIAN.

