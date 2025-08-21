Gwarancje dla Ukrainy. Vance wskazał, kto poniesie "lwią część" ciężaru

– Uważam, że nie powinniśmy dźwigać tego ciężaru. Prezydent (Trump – red.) oczekuje, że Europa odegra tu wiodącą rolę – powiedział Vance w telewizji Fox News.

Ocenił, że niezależnie od tego, jaką formę przybiorą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, to Europejczycy będą musieli ponieść "lwią część" ciężarów z tym związanych. – To ich kontynent, ich bezpieczeństwo, a prezydent jasno dał do zrozumienia, że będą musieli się tu zaangażować – podkreślił.

Vance zwrócił uwagę, że Rosja chce przejąć część terytorium Ukrainy, "z którego większość jest okupowana, ale część nie". Nawiązał w ten sposób do żądań prezydenta Władimira Putina dotyczących oddania Moskwie całego Donbasu, czyli obwodów donieckiego i ługańskiego, które nie są w całości kontrolowane przez armię rosyjską, w zamian za zamrożenie linii frontu.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Putin chce całego Donbasu

Rosja okupuje obecnie około jedną piątą terytorium Ukrainy. Według Trumpa "wymiana terytoriów" i zmiany z tym związane będą miały kluczowe znaczenie dla jakiegokolwiek porozumienia pokojowego.

Ukraina sprzeciwia się oddaniu swoich ziem, co, jak twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski, jest zapisane w konstytucji kraju. Kijów nie ma jednak obecnie potencjału militarnego, by odbić wszystkie obszary okupowane przez wojska rosyjskie – zwraca uwagę agencja Reuters.

Czy Trumpowi uda się zakończyć wojnę?

Donald Trump chce zawrzeć porozumienie, które zakończy trwającą 3,5 roku wojnę, ale bez zaangażowania amerykańskich wojsk na Ukrainie. Większą odpowiedzialność za koszty pomocy Kijowowi prezydent USA chce przerzucić na europejskich sojuszników.

Biały Dom oświadczył, że Waszyngton nie będzie kontynuował "wypisywania pustych czeków" na finansowanie obronności Ukrainy.

