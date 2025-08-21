"NATO-light" dla Ukrainy. Na czym polega propozycja Włoch?

Jak podaje Bloomberg, europejscy przywódcy rozmawiają o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zobowiązywałyby jej sojuszników do podjęcia w ciągu 24 godzin decyzji o udzieleniu wsparcia militarnego w przypadku ponownego ataku Rosji.

Według źródeł agencji premier Włoch Giorgia Meloni forsuje propozycję będącą odpowiednikiem zbiorowych gwarancji w duchu NATO, ale bez rzeczywistego członkostwa Kijowa w Sojuszu.

Koncepcja nazwana "NATO-light" znacznie odbiega od zapisów o zbiorowej obronie określonych w artykule 5. NATO. Zakłada natomiast, że państwa, które zawarły umowy dwustronne z Ukrainą, będą zobowiązane do udzielenia szybkiej odpowiedzi w razie ataku.

Opcja ta zakłada zapewnienie Kijowowi wsparcia obronnego, pomocy gospodarczej, a także nałożenie sankcji na Rosję. Nie jest jasne, czy plan ten przywiduje wysłanie wojsk na Ukrainę przez państwa europejskie.

Wojna na Ukrainie. Rozmowy u Trumpa bez Polski

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, grupą przywódców krajów europejskich (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii) oraz szefami NATO i Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Na spotkaniu w Waszyngtonie nie było nikogo z Polski. Obóz prezydenta przekonuje, że powinien tam być premier Donald Tusk lub minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przedstawiciele rządu uważają, że w rozmowach z Trumpem powinien uczestniczyć prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki leci do USA w przyszłym miesiącu, dokładnie 3 września. Złoży wizytę w Białym Domu na zaproszenie Trumpa. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna w roli prezydenta.

