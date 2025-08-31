Wieczna wojna

POCZYTANKI || W napisanej niemal ćwierć wieku temu książce Mario Vargas Llosa pozostaje rozdarty: z jednej strony nazywa siebie przyjacielem Izraela, nie kryje podziwu dla rozwoju kraju i jego osiągnięć oraz wskazuje, że to jedyna w miarę normalnie funkcjonująca demokracja w regionie.

Z drugiej – bezlitośnie punktuje fatalną politykę Izraela w kwestii palestyńskiej, opisując wyraziście zbrodnie i nieprawości, których dopuszcza się państwo żydowskie.