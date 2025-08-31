Czerwone kombatańce
Skrzyżowanie ulic
Skrzyżowanie ulic Źródło: PAP / Radek Pietruszka
KOMUCHOŻERCA || Wraz z nastaniem nowej władzy prysły nadzieje na jakąkolwiek normalizację w zakresie kultywowania bohaterów i dokonywania normalnych upamiętnień.

Aleja Armii Ludowej w Warszawie ma się bardzo dobrze. Honorowanie GL-AL, formacji w istocie sowieckiej, jest całkowicie jawne. Koalicja polityczna, w której skład wchodzą formacje postpezetpeerowskie, kosztuje – również wizerunkowo.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
