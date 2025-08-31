Czerwone kombatańce

KOMUCHOŻERCA || Wraz z nastaniem nowej władzy prysły nadzieje na jakąkolwiek normalizację w zakresie kultywowania bohaterów i dokonywania normalnych upamiętnień.
Aleja Armii Ludowej w Warszawie ma się bardzo dobrze. Honorowanie GL-AL, formacji w istocie sowieckiej, jest całkowicie jawne. Koalicja polityczna, w której skład wchodzą formacje postpezetpeerowskie, kosztuje – również wizerunkowo.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
