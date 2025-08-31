Gwiazda czerwony karzeł

Tak na Radzie Gabinetowej albo jakoś w tym duchu premier zwrócił się do prezydenta, który zablokował Ustawę Siemensa (może ustawa nazywa się trochę inaczej, ale ja mam swoje lata). Stop. Refleksja naszła mnie wtedy oczywista: Ale jak to? To Tusk nam tych wiatraków nastawia, co to ich nikt nie chce (Siemensa nie biorę pod uwagę), bez podpisu prezydenta? Stop.