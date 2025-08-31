Gwiazda czerwony karzeł
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Gwiazda czerwony karzeł

Showman Kuba Wojewódzki
Showman Kuba Wojewódzki Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
ĆWIERKOT || I wtedy Tusk mówi złowieszczo (cytuję z pamięci, a mam swoje lata, więc mogą być drobne przekłamania): "Ha, ha i tak nastawiam ci wiatraków i nie potrzebuję twojej zgody, prezydencie, ha, ha".

Tak na Radzie Gabinetowej albo jakoś w tym duchu premier zwrócił się do prezydenta, który zablokował Ustawę Siemensa (może ustawa nazywa się trochę inaczej, ale ja mam swoje lata). Stop. Refleksja naszła mnie wtedy oczywista: Ale jak to? To Tusk nam tych wiatraków nastawia, co to ich nikt nie chce (Siemensa nie biorę pod uwagę), bez podpisu prezydenta? Stop.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

