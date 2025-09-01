SOP przeprasza Danutę Wałęsę. Służba wydała oświadczenie

W niedzielę w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z 45. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych i powstaniem NSZZ "Solidarność".

Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa kontrolującego Danutę Wałęsę.

"Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia ’80, a SOP kontroluje Panią Danutę Wałęsę. Smutne" – napisał Adamowicz, brat zamordowanego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

SOP przeprasza Danutę Wałęsę. "Nie żywi urazy"

W poniedziałek SOP wydała oświadczenie w tej sprawie. Służba poinformowała, że "odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych".

"W związku z uroczystościami upamiętniającymi «Sierpień ’80» procedurze tej została poddana była Pierwsza Dama – Danuta Wałęsa. Za organizację wejścia uczestników na teren wydarzenia odpowiadają organizatorzy, jednak w chwili zdarzenia przedstawiciel organizatora nie był obecny" – napisano.

"Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, kierując się obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, przeprowadził kontrolę pirotechniczną wobec Pani Danuty. Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą Pierwszą Damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy" – przekazała SOP.

Nawrocki na uroczystościach w Gdańsku. Prezydent wspomniał o Lechu Wałęsie

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił w niedzielę przemówienie w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Dziękując wszystkim bohaterom Solidarności, wymienił obecnych na uroczystości Andrzeja i Joannę Gwiazdów, Krzysztofa Wyszkowskiego oraz Annę Walentynowicz. Wspomniał także o Lechu Wałęsie.

– Był przewodniczącym Solidarności, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdy o tym, kim był Lech Wałęsa i za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi – powiedział prezydent.

