Uroczystości z udziałem Nawrockiego. Stacja TVN24 wydała oświadczenie

"Decyzją organizatorów, czyli NSZZ «Solidarność», na niedzielne uroczystości w Gdańsku nie wpuszczono naszych kamer. Nie otrzymaliśmy akredytacji, a więc nie mamy możliwości transmisji obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych" – czytamy na stronie TVN24.

Stacja uważa, że "decyzja organizatorów nie ma żadnej podstawy, łamie szereg przepisów prawa, w tym przede wszystkim narusza konstytucyjną zasadę wolności prasy, co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa".

"Dlatego, choć planowaliśmy, nie będziemy w stanie pokazać na naszej antenie uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego" – napisano w oświadczeniu.

"W zamyśle organizatorów moglibyśmy jedynie pokazać Państwu to, co pokażą kamery związanej z PiS, prawicowej stacji. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody" – zakomunikowało kierownictwo TVN24.

Wcześniej Jarosław Olechowski, szef wydawców Telewizji Republika, poinformował, że Republika na zlecenie NSZZ "Solidarność" wyprodukuje sygnał telewizyjny z uroczystości 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. "Sygnał transmisji udostępnimy za darmo wszystkim zainteresowanym nadawcom" – napisał Olechowski na portalu X.

Kamery TVN24 niewpuszczone na uroczystości z udziałem Nawrockiego. Prezydent wspomniał o Wałęsie

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił w niedzielę przemówienie w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Wystąpienie głowy państwa transmitowała m.in. stacja Polsat News.

Nawrocki, dziękując wszystkim bohaterom Solidarności, wymienił Andrzeja i Joannę Gwiazdów, Krzysztofa Wyszkowskiego oraz Annę Walentynowicz. Wspomniał także o Lechu Wałęsie.

– Był przewodniczącym Solidarności, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdy o tym, kim był Lech Wałęsa i za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi – powiedział prezydent.