Sikorski z wizytą w USA. Spotka się z Rubio

We wtorek rano Sikorski opublikował wpis na platformie X wpis, w którym poinformował o planie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. "1. spotkanie dwustronne z moim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem Markiem Rubio, 2. wspólne wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy" – napisał.

twitter

USA. Sikorski z wizytą w Miami

Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w komunikacie, że laureatem Nagrody Solidarności będzie "wybitny przedstawiciel opozycji kubańskiej, wielokrotnie prześladowany przez swoje przekonania i walkę o prawa człowieka".

MSZ dodało, że Sikorski podczas swojej wizyty w Miami spotka się z przedstawicielami emigracji kubańskiej, Polonią oraz politykami Partii Republikańskiej i Demokratycznej.

twitter

Nagroda Solidarności. 1 mln zł dla laureata

Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy została ustanowiona w 2014 r. z inicjatywy Sikorskiego. W 2024 r. została reaktywowana. Wyróżnienie jest przyznawane za szczególne działania na rzecz promowania i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich.

Laureatem może zostać osoba lub organizacja, która "działając w duchu międzynarodowej solidarności przyczynia się do umocnienia demokracji i wolności obywatelskich na świecie".Każdy z laureatów otrzymuje statuetkę oraz 1 milion złotych.

Dotychczasowymi laureatami są: lider Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew (2014), Żanna Niemcowa (2015), dziennikarka i aktywistka społeczna, córka zamordowanego rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa i Paweł Łatuszka (2024), białoruski opozycjonista.

Nawrocki w Białym Domu. W środę spotkanie z Trumpem

W środę w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Nawrockiego w roli prezydenta RP. Według doniesień prasowych Nawrockiemu nie będzie towarzyszył żaden przedstawiciel polskiego MSZ.

Czytaj też:

Sikorski radzi Nawrockiemu. "Sprawdziłbym, który z jego doradców był takim durniem"