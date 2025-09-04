Orlen przekaże straży pożarnej 20 milionów złotych

W tegorocznej edycji wsparcie obejmie blisko 10,5 tys. strażaków i strażaczek, działających w 368 jednostkach na terenie całego kraju. Prawie 60 proc. z nich zakwalifikowało się do programu po raz pierwszy.

Dzięki zwiększeniu puli środków pomocą udało się objąć tak wielu beneficjentów jednej z najbardziej cenionych i zaufanych grup społecznych, którzy dzięki pozyskanym środkom będą mogli jeszcze lepiej wykonywać swoje zadania. Średnia wartość przyznanego grantu w tym roku to 54 347 zł.

– Bezpieczeństwo zapewnia nie tylko sprzęt, ale także ludzie, którzy potrafią reagować w trudnych warunkach, często działając pod presją czasu. Z myślą o nich powstał program Orlen na straży, który zakłada przeznaczenie konkretnych środków na szkolenia i wsparcie psychologiczne dla strażaków. Rekordowy budżet tegorocznej edycji to jasny sygnał, że doceniamy ich codzienny wysiłek, a bezpieczeństwo lokalnych społeczności, to nasz wspólny priorytet – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Dwie ścieżki wsparcia

Tegoroczna edycja programu obejmowała dwie ścieżki wsparcia:

1. Dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek PSP i OSP zabezpieczających strategiczne lokalizacje Grupy Orlen. W ramach tej ścieżki dofinansowanie może być przyznane na ratownictwo drogowe, chemiczne (w tym gazowe, naftowe i dotyczące instalacji OZE) oraz reagowanie na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Wysokość przyznanych grantów w tej kategorii wynosiła od 40 tys., przez 50 tys., do 150 tys. zł.

2. Jednostki aspirujące do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, otrzymały wsparcie do 50 tys. zł na działania zbliżające je do spełnienia wymogów systemowych.

Nie tylko strażacy

W ramach programu Fundacja Orlen przekazała również wsparcie dla podmiotów ratowniczych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, w tym dla wybranych podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego. Wsparcie w tej części otrzyma m.in. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Czytaj też:

Orlen przekroczył historyczną granicę. "Mamy rekord"