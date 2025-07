Orlen przekroczył historyczną granicę. "Mamy rekord"

"Mamy rekord! Po raz pierwszy w historii wartość Orlenu przebiła 100 miliardów zł. Żadna spółka energetyczna na GPW nigdy nie była tyle warta. Energia jutra zaczyna się dziś" – napisało biuro prasowe Orlenu na profilu na platformie X.

twitter

Fąfara: Firma wraca na należne jej miejsce

Prezes spółki Ireneusz Fąfara powiedział w opublikowanym nagraniu, że "to powód do dumy dla nas, ale także dla państwa, bo Orlen to firma, z którą w ten czy inny sposób związany jest niemal każdy Polak".

– Po okresie porządkowania firmy, widzimy już wymierne efekty, które pozwalają z satysfakcją powiedzieć, że Orlen wrócił na należny mu miejsce – na sam szczyt polskiej i środkowoeuropejskiej gospodarki – przekonywał.

Fąfara został powołany na stanowisko prezesa Orlenu w kwietniu 2024 r. Wcześniej był szefem m.in. litewskiej spółki Orlenu, czyli Orlen Lietuva, a także prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego i wiceprezesem ZUS.

Wszystkie biznesy Orlenu

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Akcje Orlenu na warszawskim parkiecie notowane są dziś w przedziale 85-87 zł za walor.

Czytaj też:

Nowa opłata za gaz i podatek ukryty w taryfie. Obajtek alarmuje w liście do Sejmu