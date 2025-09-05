Do Sejmu trafiły inicjatywy Nawrockiego. Hołownia zwrócił dwa projekty do Kancelarii Prezydenta

Hołownia powiedział podczas konferencji prasowej w piątek, że nadał numer druku wszystkim pięciu inicjatywom ustawodawczym złożonym do laski marszałkowskiej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dodał, że dwie z nich zostały zwrócone do KPRP do uzupełnienia ze względu na "braki formalne".

– Dotyczy to ustawy o pomocy Ukrainie. Tę ustawę zwracam do Kancelarii Prezydenta przede wszystkim ze względu na brak dość elementarnych założeń do aktu wykonawczego, czyli rozporządzenia Rady Ministrów, którego wydanie ta ustawa przewiduje. To się powinno znaleźć bezwzględnie w tym projekcie ustawy – oświadczył Hołownia, podkreślając, że jest to opinia służb prawnych Sejmu, Biura Legislacji i Biura Ekspertyz i Oceny Skutków.

Zaznaczył przy tym, że odkąd jest marszałkiem, kilkadziesiąt razy różne projekty wracały do wnioskodawców ze względu na braki formalne. – Tak jest i w tym przypadku – dodał.

Dwa projekty prezydenta zwrócone do jego kancelarii. Hołownia tłumaczy dlaczego

Dalej mówił, że drugi ze zwróconych prezydenckich projektów dotyczy noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak tłumaczył Hołownia, projekt ma "liczne braki dotyczące tego, jak ta ustawa widzi się z ustawą Prawo o Przedsiębiorcach, jak ta ustawa wskazuje, a nie wskazuje uzasadnienie tej ustawy, czy można ten problem rozwiązać innymi środkami".

– Zwracam je (projekty prezydenckie – red.) do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie i kiedy to uzupełnienie przyjdzie, te projekty będą normalnie procedowane, tak jak wszystkie inne projekty, które do Sejmu trafiają. Mam nadzieję, że pan minister Bogucki zrobi te uzupełnienia niezwłocznie – powiedział marszałek.

