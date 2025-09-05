Pożegnanie pilota F-16. Poruszający gest

28 sierpnia br. wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na sobotę i niedzielę pokazami Air Show w Radomiu, rozbił się samolot F-16 pilotowany przez majora Macieja Krakowiana. Pilot nie przeżył katastrofy. Major był cenionym i doświadczonym pilotem, który "wylatał" na F-16 1500 godzin. Krakowian miał żonę i dwóch synków.

Rodzina zmarłego zdecydowała, że uroczystość pogrzebowa miała charakter prywatny. Bliscy Macieja Krakowiana i koledzy z jednostki zwrócili się wcześniej do przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w wydarzeniu.

Pośmiertny awans do stopnia podpułkownika

Do śmierci oficera odniósł się w specjalnym komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego.

"Z ogromnym smutkiem wspominamy pilota, który całe swoje życie służył ojczyźnie – oddanego, pełnego pasji żołnierza, przyjaciela i mentora. Jego odejście pozostawia w naszych sercach pustkę, której nic nie zapełni, ale jego duch, profesjonalizm i miłość do latania na zawsze pozostaną w naszej pamięci" – czytamy. Sztab Generalny przekazał, że pilot został pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.

Macieja Krakowiana pożegnał również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jego profesjonalizm, odwaga i poświęcenie służbie pozostaną wzorem dla przyszłych pokoleń pilotów. Cześć Jego Pamięci" – napisał szef MON na portalu X.

Hołd tragicznie zmarłemu pilotowi złożyli żołnierze. Na znak pamięci, polskie flagi w bazach wojskowych zostały opuszczone do połowy masztu.

Prokuratura prowadzi śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo ws. śmierci pilota F-16 Macieja Krakowiana. Przesłuchano już 48 świadków. Śledczy zabezpieczyli również rejestratory lotu.

Jak przekazał rzecznik prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba, postępowanie toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy lotniczej, skutkującej śmiercią pilota.

Prok. Skiba zaznaczył, że na tym etapie żaden z trzech – branych pod uwagę przez śledczych – wątków (techniczny, ludzki, logistyczny) nie dominuje.

Czytaj też:

Trump uczcił pamięć polskiego pilota. "Był legendą"Czytaj też:

Fox News: Przelot F-16 nad Białym Domem, aby uczcić polskiego pilota