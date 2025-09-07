Duże zmiany w życiu posła Lewicy. "Największa kampania w moim życiu"

Wspaniałą nowinę przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych sam zainteresowany.

Tomasz Trela z Lewicy wziął ślub

"Największa kampania w moim życiu zakończona sukcesem" – napisał Tomasz Trela na platformie X. Do swojego wpisu załączył zdjęcie ze swoją wybranką. Żoną posła Lewicy została prawniczka Dominika Bulzacka, obecnie Bulzacka-Trela. Ona sama przedstawia się jako adwokat specjalizująca się w obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Ślub Tomasza Treli odbył się w sobotę 6 września w Łodzi. Jak wynika z ustaleń "Faktu", uroczystość odbyła się w Muzeum Pałacu Herbsta, a ślubu udzieliła parze prezydent miasta Hanna Zdanowska.

"Po wszystkim młodzi oraz goście udali się na wesele do jednego z hoteli. Na miejsce podjechali mercedesem klasy S" – donosi tabloid.

To już drugi ślub Tomasz Treli. Pierwszą żoną polityka była Anna Rakowska (również prawniczka), z którą ma urodzoną w 2014 roku córkę Zofię. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem.

Kim jest Tomasz Trela?

Tomasz Trela to polityk i samorządowiec związany z Lewicą. W latach 2014-2019 pełnił funkcje zastępcy prezydenta Łodzi. W roku 2019 po raz pierwszy uzyskał mandat posła na Sejm, startując z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu łódzkim. W Sejmie został członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W kolejnym roku kierował kampanią pracami sztabu Roberta Biedronia w kampanii prezydenckiej. Reelekcję poselską uzyskał w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, kiedy kandydował z ramienia powstałej z przekształcenia SLD Nowej Lewicy. W obecnej kadencji Sejmu pełni funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa.

