Nawrocki spotkał się z Nausedą. "Podzieliłem się informacjami po rozmowie z Trumpem"

Głównym tematem rozmów Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy jest bezpieczeństwo i współpraca regionu w ramach Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Rano prezydent Karol Nawrocki został powitany przez swojego litewskiego odpowiednika. Następnie liderzy udali się na rozmowy "w cztery oczy", po których wzięli udział w spotkaniu z udziałem delegacji.

– Wschodnia flanka NATO musi ze sobą współpracować, musi się ze sobą komunikować i musi tworzyć także instrumenty nacisku na tych nieco dalej położonych. Stąd też formaty, jak Bukareszteńska Dziewiątka, czy chociażby Trójmorze, które mają koncentrować uwagę wokół Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział dziennikarzom szef BPM Marcin Przydacz.

Bezpieczeństwo i sytuacja Polaków na Litwie

Po spotkaniu przywódcy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. – Jesteśmy dziś u naszego sprawdzonego sojusznika w UE i NATO. To pierwsze państwo w regionie, które odwiedzam. Cieszę się z dotychczasowych częstych kontaktów. To pokazuje, że nasze państwa i cały region budują swoją solidarność wobec rosyjskiego zagrożenia – powiedział prezydent RP.

– Nasze spotkanie dotyczyło wspólnych reakcji wobec zagrożenia. Zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować naszą współpracę militarną. Przed nami wiele wyzwań gospodarczych i ekonomicznych. Omówiliśmy kwestię współpracy także wobec wspólnych interesów na arenie UE. Podzieliłem się z prezydentem Gitanasem Nausedą informacjami na temat mojej ostatniej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem – przekazał Karol Nawrocki.

– Dla obu naszych narodów więzi kulturalne i historyczne są bardzo ważne. Mówiliśmy dziś także o kwestiach Polaków, którzy mieszkają na Litwie. To lojalni obywatele. Spotkałem się z otwartością na dialog ze strony prezydenta Nausedy – poinformował polityk.

To już drugie spotkanie prezydentów Polski i Litwy: Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy. Pod koniec sierpnia prezydent Litwy przebywał z wizytą w Warszawie, gdzie na zaproszenie Karola Nawrockiego brał udział w konsultacjach przywódców państw regionu.

