Wreszcie odbudowa relacji z Węgrami? Nawrocki spotka się z Orbanem

Prezydent Karol Nawrocki objął urząd 6 sierpnia. Bardzo udany początek na arenie międzynarodowej zaliczył już 3 września, kiedy został przyjęty w Białym Domu przed prezydenta USA Donalda Trumpa. Dwa dni później miała miejsce audiencja polskiego prezydenta u papieża Leona XIV w Watykanie.

Nawrocki spotka się z Orbanem

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził Polskiej Agencji Prasowej, że tak jak "wiele innych spotkań" planowane jest spotkanie polskiej głowy państwa i premiera Węgier.

– Poczekajmy na spotkanie, do którego zapewne dojdzie w najbliższym czasie. Ja jeszcze nie mogę powiedzieć kiedy, natomiast nie ma jakichś twardych ustaleń pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a Viktorem Orbanem – poinformował.

– Relacje polsko-węgierskie są dla nas niezwykle ważne – podkreślił. Jak dodał trudno w tej chwili powiedzieć coś więcej na temat samego spotkania, jak i "uzgodnień, które mają nastąpić".

Szansa na odbudowanie relacji z Węgrami

Orban zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych wpis, w którym poruszył kwestię wizyty w Polsce węgierskiego ministra ds. Unii Europejskiej i pełnomocnika ds. polityki europejskiej, Janosa Boki.

"Przywiózł najlepsze wieści od prezydenta Polski. Zaczniemy odbudowywać współpracę polsko-węgierską" – napisał Orban.

Zdaniem premiera Węgier sytuacja otwiera to możliwość wzmocnienia Grupy Wyszehradzkiej, do której należą również Czechy i Słowacja. "Fico trzyma się mocno, Babisz u bram, V4 może się odbudować od stycznia. Do dzieła!" – napisał.

Lider Fideszu w ten sposób nawiązał do zbliżających się wyborów prezydenckich w Czechach oraz do niedawnego zamachu na byłego premiera Słowacji podczas kampanii wyborczej.

