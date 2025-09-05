Leon XIV przyjął Nawrockiego. Prezydent podarował papieżowi prezent

Prezydent Karol Nawrocki podarował Ojcu Świętemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Następnie Karol Nawrocki rozmawiał też z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem.

W czwartek w Bazylice św. Piotra prezydent Karol Nawrocki z rodziną uczcili pamięć św. Jana Pawła II, składając wiązankę kwiatów przy grobie papieża Polaka.

Pierwsze podróże zagraniczne Nawrockiego – USA i Watykan

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Watykan w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał sięz prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Już w kampanii wyborczej podczas debaty prezydenckiej, Karol Nawrocki deklarował, że gdy zostanie prezydentem państwa polskiego, najpierw odwiedzi Waszyngton, żeby – jak tłumaczył – "poukładać nasze relacje międzynarodowe i wykonać to, czego nie wykonuje rząd Donalda Tuska".

– Będzie to wizyta w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Watykanie – jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej rozpocząłem swoją prezesurę właśnie od wizyty w Watykanie, były to bardzo dobre trzy lata dla IPN-u – dodał.

Według ówczesnego kandydata na prezydenta "będzie to i symboliczne, i ważne". – Polska powinna dbać o to, aby stać się liderem i ekonomicznym, i biznesowym i w zakresie bezpieczeństwa, relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Taki jest mój kierunek – mówił.

Prezydentowi podczas wizyty w Watykanie towarzyszą: szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz zastępca Szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski.

