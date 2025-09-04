Orban o swoim ministrze: Przywiózł najlepsze wieści od Nawrockiego

Premier Węgier zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych wpis o zakończeniu wizyty w Polsce swojego ministra ds. Unii Europejskiej i pełnomocnika ds. polityki europejskiej, Janosa Boki.

"Przywiózł najlepsze wieści od prezydenta Polski. Zaczniemy odbudowywać współpracę polsko-węgierską" – napisał Orban.

Jego zdaniem ta sytuacja otwiera to możliwość wzmocnienia Grupy Wyszehradzkiej, do której należą również Czechy i Słowacja. "Fico trzyma się mocno, Babisz u bram, V4 może się odbudować od stycznia. Do dzieła!" – napisał.

Orban w ten sposób nawiązał do zbliżających się wyborów prezydenckich w Czechach oraz do niedawnego zamachu na byłego premiera Słowacji podczas kampanii wyborczej.

Orban o ataku na Babisa: Ofiara Brukseli

Orban odniósł się również do sytuacji Andreja Babisza, byłego premiera Czech i lidera opozycyjnego ruchu ANO, który kilka dni temu został zaatakowany podczas spotkania wyborczego. "Po Fico jest drugą ofiarą agresywnej Brukseli i przychylnej Ukrainie złej polityki. Te małe koguciki chcą, żeby Węgry były trzecią. Nie pozwolimy na to!" – napisał premier Węgier, dodając, że Babisz opuścił już szpital.

Do incydentu doszło w poniedziałek w miejscowości Dobra, niedaleko Frydku-Mistka na Śląsku. Napastnik uderzył polityka w głowę metalowym przedmiotem, prawdopodobnie kulą ortopedyczną, a następnie został zatrzymany przez policję w trakcie próby ucieczki. Po ataku Babisz krwawił, a następnie trafił do szpitala, gdzie przeszedł badania obrazowe, w tym tomografię i prześwietlenie.

W październiku wybory w Czechach

Wybory do Izby Poselskiej czeskiego parlamentu odbędą się 3 i 4 października. Zgodnie z wynikami ostatnich sondaży agencji Kantar 33 proc. poparcia uzyskuje ruchu ANO, które prawdopodobnie wybory wygra. Nie wiadomo jednak, czy wystarczy mu głosów do utworzenie samodzielnego rządu. Koalicja trzech sprawujących obecnie władzę partii Razem (Spolu), której liderem jest premier Petr Fiala, ma obecnie w sondażach 20 proc. Poparcia. Andrej Babisz był premierem Czech w latach 2017-2021.