Nawrocki: Zaprosiłem prezydenta Trumpa do Polski

Prezydent Nawrocki zakończył spotkanie z Donaldem Trumpem. Polski przywódca spotkał się z mediami, aby przedstawić ustalenia poczynione podczas rozmowy.

Nawrocki zaprosił Trumpa do Polski

Głównym tematem były kwestie związane z bezpieczeństwem. Nawrocki uzyskał zapewnienie, że USA nie wycofają swoich wojsk z Polski. Nasz kraj otrzymał także zaproszenie na najbliższy szczyt G20, który odbędzie się w Miami. Nawrocki przekazał również, że zaprosił Trumpa do Polski.

– Zaprosiłem prezydenta Trumpa do Polski. Nie ustaliliśmy jeszcze daty. Myślę, że może to być przyszły rok – powiedział.

– Polska jest liderem krajów Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Dla całego regionu byłoby doskonale, jakby prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę, Polskę. Takie zaproszenie się pojawiło, ale nie przeszliśmy jeszcze do konkretnych ustaleń – dodał polski prezydent.

Nawrocki wskazał także, że widzi "poważną szansę" na stałą obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.

– To, nad czym będą pracować minister Hegseth i minister Cenckiewicz dotyczy nie tylko stałej obecności, ale też dużego projektu, który jest przed nami, przed Polską i Stanami Zjednoczonymi i który, mam nadzieję, skończy się sukcesem – powiedział.

– Te rozmowy poszły w kierunku i stałej obecności, i gwarancji bezpieczeństwa, i też projektów, które, mam nadzieję, w krótkim czasie będą nowe dla polskiej infrastruktury bezpieczeństwa, ale będą realizacją pewnych założeń, które są bardzo potrzebne – stwierdził.

Pochwała amerykańskiego prezydenta

Wcześniej amerykański przywódca pochwalił postawę Karola Nawrockiego w obecności dziennikarzy.

– To człowiek, który odniósł wielki sukces. (...) W tym trudnym wyścigu wszystkich pokonał, jest coraz popularniejszy. Jest bardzo ciekawym człowiekiem. Nie chwalę zbyt wiele osób, ale pana prezydenta chwalę za pracę, którą wykonał – powiedział podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Donald Trump.

