Polska skończy jak Grecja? Niepokojące słowa prezydenckiego ministra

W Telewizji Republika szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker ocenił, że "rząd – premier i ministrowie – są oderwani od problemów zwykłych Polaków".

– Pokazują wskaźniki, które nie mają żadnego przełożenia na życie Polaków. Uciekają od historycznego zadłużenia, przymykają na to oczy. Niestety, prowadzi to wszystko do tego, że jeżeli dalej to będzie w taki sposób postępowało, to skończymy jak Grecja – ocenił.

Projekt ustawy budżetowej na 2026 rok

Pod koniec sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. W projekcie zaplanowano dochody budżetu na ok. 647 mld zł, wydatki na ok. 919 mld zł i deficyt nie większy niż 272 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB. Po stronie wydatków zaplanowano m.in. 247,8 mld zł na ochronę zdrowia i 200 mld zł na obronność.

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, ale zmieniła perspektywę na negatywną

W ostatnich dniach agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasową ocenę ratingową Polski dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej. Jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona na negatywną.

Agencja przewiduje, że wyższy deficyt fiskalny doprowadzi do szybszego wzrostu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, zmierzającego do 68 proc. PKB do 2027 roku. Agencja ocenia, że deficyt wzrośnie do 6,9 proc. w 2025 roku, a następnie nieznacznie spadnie do 6,8 proc. PKB w 2026 roku, powyżej rządowej prognozy budżetowej wynoszącej 6,5 proc., z kolei w 2027 osiągnie 6,3 proc.

Ponadto, zgodnie z przewidywaniami agencji, dług publiczny wzrośnie w tym roku do 59,3 proc. PKB. W 2024 roku wyniósł on z 55,3 proc., a w 2023 roku – 49,5 proc. Relacja długu publicznego do PKB będzie zaś nadal rosła w kolejnych latach, o ile nie zostaną podjęte dodatkowe działania konsolidacyjne.

