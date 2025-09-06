Agencja Fitch zdecydowała. Błaszczak pisze o grożących Polsce konsekwencjach

Chociaż Fitch utrzymał dotychczasowy rating Polski, to jednak decyzja o obniżeniu prognozy może wywoływać niepokój. Inwestorzy mogą bowiem zacząć obawiać się, czy polskie obligacje skarbowe to bezpieczny instrument inwestycyjny. Tak uważa m.in. były szef MON.

"Decyzja agencji Fitch, która utrzymała rating Polski na poziomie A-/F1, ale zmieniła perspektywę na negatywną, może mieć istotny wpływ na perspektywy finansowania modernizacji technicznej" – podkreśla.

Fitch obniża perspektywę Polski. Jakie będą konsekwencje?

Błaszczak podkreśla, że negatywna perspektywa ratingowa sygnalizuje zwiększone ryzyko dla inwestorów, co może prowadzić do wzrostu kosztów pożyczek na rynkach międzynarodowych. "Polska planuje ponosić wysokie wydatki na obronność, co wymaga zaciągania dodatkowego długu. Wyższe koszty finansowania mogą ograniczyć dostępny budżet na modernizację techniczną wojska, zmuszając rząd do poszukiwania oszczędności lub dodatkowych źródeł finansowania" – napisał na platformie X.

Fitch wskazuje na wysoki deficyt budżetowy (prognozowany na 6,9 proc. PKB w 2025 r.) i rosnący dług publiczny (do 68 proc. PKB do 2027). Brak wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej może utrudniać wdrażanie reform fiskalnych. To z kolei będzie ograniczać przestrzeń budżetową na inwestycje w wojsko, zmuszając rząd do wyboru między kontynuacją modernizacji a stabilizacją finansów publicznych – twierdzi Błaszczak.

Złe wieści dla Polski?

Polityk PiS wskazuje, że negatywna perspektywa może obniżyć zaufanie inwestorów zagranicznych, co wpłynie na zdolność Polski do pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych.

"W tym kontekście, uwzględniając również niski stopień wykonania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, brak jest podstaw do uznania planów finansowania Sił Zbrojnych w znaczącej części ze źródeł pozabudżetowych. Stan budżetu MON na przyszły rok uniemożliwi zawieranie znaczących kontraktów zbrojeniowych a rozwój wojska zostanie zahamowany" – dodaje.

